Попит на електронної SIM-карти від lifecell під час війни зріс уп'ятеро

25 апреля 2022 г., 12:05

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Починаючи з 24 лютого попит на eSIM від lifecell збільшився у середньому в п’ять разів, а в деякі дні абоненти замовляли в 20 разів більше цифрових SIM-карт, ніж до початку військових дій в Україні.

Пік попиту на eSIM оператор спостерігав з 4 по 7 березня – за допомогою цифрових SIM-карт до мережі lifecell приєдналося в 25 разів більше абонентів, ніж за аналогічний період довоєнного часу. А трафік з Херсонської області в інтернет-магазині lifecell у цей період перевищив звичний рівень в 44 рази. Це зумовлено тим, що lifecell залишався єдиним оператором, який надавав послуги зв’язку в Херсоні і області у цей період. Стабільно високі показники використання цифрової SIM у березні залишаються у Києві та Херсонській області.

Через активні бойові дії багато наших співвітчизників були змушені у пошуках безпеки переміститися на захід України та виїхати за кордон, що також відобразилось на попиті eSIM. Кількість користувачів цифрової SIM у Львові та Львівській області зросла майже у шість разів порівняно з довоєнним часом. За межами України попит на eSIM зріс у семеро, найбільше купували цифрову SIM-карту в Польщі та Німеччині.

Електронна SIM-карта має ряд переваг над фізичною, актуальних під час військового стану та бойових дій:

захищена від фізичних пошкоджень, а у разі втрати смартфону зловмисник не зможе скористатися нею;

для придбання не потрібно шукати офлайн точку продажу, знадобиться лише кілька хвилини, щоб придбати або замінити SIM на eSIM;

можна встановити декілька в один пристрій.

Якщо мобільний пристрій підтримує eSIM, її можна купити онлайн в інтернет-магазині shop.lifecell.ua, в мобільному застосунку «Mій lifecell» (Android / iOS / Huawei) та Monobank, а також через сайт, застосунок або термінали самообслуговування EasyPay. Від початку війни значно зросла кількість покупок eSIM в застосунку «My lifecell» – а саме в 10 разів як порівняти з аналогічним довоєнним періодом. Через Monobank – у 6 разів, в окремі дні на початку березня – у 40 разів більше.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист