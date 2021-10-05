Понад половини відкритих позицій на ИТ-ринку пропонують віддалений формат

5 октября 2021 г., 13:55

0

Tweet

За даними DOU, на початку вересня 2021 року понад 50% пропозицій для IT-спеціалістів передбачали віддалений формат роботи, тоді як наприкінці 2019 року таких пропозицій було близько 20%.

Компанія GlobalLogic також провела дослідження українського ринку спеціалістів з віддаленим режимом роботи, та з’ясувала, що зараз переважно шукають фахівців із комерційним досвідом понад три роки. Виявилось, найбільше віддалених пропозицій для Front-end-, QA- та Java-фахівців. Це близько 30% від всіх позицій на ринку. Для middle та senior-фахівців частка віддалених пропозицій становить 57% та 63% відповідно. Для тестувальників, Front-end- й Java-розробників, а також React Native й .NET-спеціалістів пропонують 6 з 10 віддалених позицій.

При чому для фахівців з комерційним досвідом менше одного року віддалену роботу передбачала лише третина вакансій, тоді як для middle та senior-фахівців частка віддалених пропозицій була більша та становила 57% та 63% відповідно.

«Можливостей знайти цікавий проєкт стає дедалі більше, адже нема потреби відвідувати фізичний офіс для виконання проєктних задач. За рік до компанії GlobalLogic долучились понад 500 спеціалістів із 28 міст України, які беруть участь у проєктах виключно віддалено. При цьому понад 50% інженерів, які прийшли до нас на позицію Manual QA, .NET та С++ розробників, мають до 2 років досвіду на реальних проєктах», — коментує Юлія Шмуля, директорка з рекрутингу в GlobalLogic.

Зазначено, кожен третій інженер, який долучився до GlobalLogic за останній рік, має від 2 до 8 років комерційного досвіду, а близько 5% спеціалістів компанії — понад 15 років в ІТ. Всього за останній рік до компанії долучилися понад 1500 нових спеціалістів. Найбільш популярними напрямами серед нових фахівців стали Manual QA, Java, JavaScript та C++.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!