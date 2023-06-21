Понад 56 тисяч людей переглянули онлайн-курс “Основи AI”

21 июня 2023 г., 17:35

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За даними Google, завдяки онлайн-курсу “Основи AI” понад 56 тисяч українців без досвіду у технічних спеціальностях тепер мають більше знань про використання штучного інтелекту (AI - artificial intelligence) у роботі, бізнесі та повсякденному житті. Ця програма реалізована “Google Україна” за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту із розвитку підприємництва Дія.Бізнес та Projector Institute.



Реєстрація на онлайн-курс ще відкрита, і всі тренінги можна подивитися у записі.



Курс “Основи AI” складається із 8 тренінгів, під час яких учасники розглядали, як навчається і працює штучний інтелект, розбиралися, які є види даних, будували стратегії поступового впровадження AI у бізнесі та обговорювали, як краще будувати команди, які будуть займатися AI. Тренінги проводили спеціалісти із кращих українських компаній, таких як Youscan, Lun, Effy, Elai.io, Respeecher, Projector Institute, а також міжнародних компаній - Google, DataRobot, Georgian, AI Lab Club, Checkstep.



Під час тренінгу “Що таке AI?” Олександр Руппельт із DataRobot пояснив, як штучний інтелект може кардинально змінити наші можливості аналізувати та робити висновки із різних видів даних (зображення, текст, табличні дані). На прикладах показав, як компʼютер вчиться розпізнавати тисячі фотографій, аби розпізнати на фото, чи то кіт, чи собака; або як із великої таблиці з історією продажів інтернет-магазину можна передбачити купівельну поведінку покупців на наступний рік.



На тренінгу “Стратегії трансформації бізнесу з AI/ML” Філіпе Гарсія (Filipe Garcia) із Google поділився 7 важливими елементами стратегії, які потрібно зафіксувати для кожного бізнесу перед початком впровадження AI:



- Побудова кросфункціональної команди із необхідними навичками та мисленням;



- Вибір відповідної технології AI та старт із тестових проєктів;



- Розуміння цільової аудиторії та цінності, яку принесе це AI рішення ЦА;



- Фіксування очікуваних результатів, щоб оцінити успішність проєкту;



- Вимірювання точки відліку, із якою ви будете порівнювати результати;



- Визначення процесу, який ви будете змінювати;



- Залучення підтримки команди та стейкхолдерів.



Тренінг Катерини Стецюк із Checkstep “Застосування AI/ML у різних сферах” сфокусований на практичному використанні штучного інтелекту. Наприклад, як для контролю якості продукції на виробництві можна використовувати класифікацію зображень за допомогою машинного навчання; або як за допомогою аналізу текстових даних можна створювати контент для статей, соцмереж, сайтів тощо. Також під час тренінгу розбирали, як банки виявляють шахрайство, шукаючи аномалії у транзакціях клієнтів за допомогою ML. Крім того, наводилося багато прикладів застосування AI у маркетингу, рекрутингу, сфері здоровʼя, комунікаціях, продажах, виробництві, агропромисловості та освіті.



Річард Штольц (Richard Stotz) із Google представив безплатний додаток “Simple ML for Sheet” до Google Таблиць. Цей додаток дозволяє користувачам, наприклад, прогнозувати продажі товарів на наступний період або доповнювати відсутні дані без необхідності писати жодного рядка коду. Як користуватися цим інструментом, можна переглянути у відео.

Реєстрація на курс “Основи AI” ще триває, після заповнення форми на веб-сайті кожен учасник отримає доступ до записів тренінгів.

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