 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Понад 46 тис хромбуків з 50 тис вже передано в області України за підтримки Google та ЮНЕСКО

26 декабря 2022 г., 12:35

У межах домовленостей Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації України з компанією Google та ЮНЕСКО триває доставлення хромбуків для забезпечення потреб українських педагогічних працівників.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що ще понад 7 тис. ноутбуків від Google та ЮНЕСКО передано вчителям України. Їх розподілять до громад областей:

Вінницької – 2 428;
Кіровоградської – 971;
Луганської – 153;
Тернопільської – 354;
Хмельницької – 1 747;
Черкаської – 1 442.

Понад 46 тис. хромбуків уже одержали педпрацівники із запланованих 50 тис. пристроїв. Загалом за домовленостями МОН з різними партнерами в регіони України вже розвезено 65 тис. пристроїв.

Нагадуємо, понад 6 тис. ноутбуків для вчителів отримали Київська та Херсонська області.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  