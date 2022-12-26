Понад 46 тис хромбуків з 50 тис вже передано в області України за підтримки Google та ЮНЕСКО

У межах домовленостей Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації України з компанією Google та ЮНЕСКО триває доставлення хромбуків для забезпечення потреб українських педагогічних працівників.
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що ще понад 7 тис. ноутбуків від Google та ЮНЕСКО передано вчителям України. Їх розподілять до громад областей:
Вінницької – 2 428;
Кіровоградської – 971;
Луганської – 153;
Тернопільської – 354;
Хмельницької – 1 747;
Черкаської – 1 442.
Понад 46 тис. хромбуків уже одержали педпрацівники із запланованих 50 тис. пристроїв. Загалом за домовленостями МОН з різними партнерами в регіони України вже розвезено 65 тис. пристроїв.
Нагадуємо, понад 6 тис. ноутбуків для вчителів отримали Київська та Херсонська області.
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