Понад 46 тис хромбуків з 50 тис вже передано в області України за підтримки Google та ЮНЕСКО

26 декабря 2022 г., 12:35

У межах домовленостей Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації України з компанією Google та ЮНЕСКО триває доставлення хромбуків для забезпечення потреб українських педагогічних працівників.



Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що ще понад 7 тис. ноутбуків від Google та ЮНЕСКО передано вчителям України. Їх розподілять до громад областей:



Вінницької – 2 428;

Кіровоградської – 971;

Луганської – 153;

Тернопільської – 354;

Хмельницької – 1 747;

Черкаської – 1 442.



Понад 46 тис. хромбуків уже одержали педпрацівники із запланованих 50 тис. пристроїв. Загалом за домовленостями МОН з різними партнерами в регіони України вже розвезено 65 тис. пристроїв.



Нагадуємо, понад 6 тис. ноутбуків для вчителів отримали Київська та Херсонська області.

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