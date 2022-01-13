Понад 11 ГБ щодня – інтернет-трафік абонентів оптики «Укртелекому» на зимові свята

13 января 2022 г., 14:41

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За заявою «Укртелекому», оператор підсумував споживання інтернету користувачами домашнього інтернету за 1-9 січня 2022 року і визначив найбільш активні регіони. Середнє добове споживання інтернет-трафіку одним користувачем оптичного інтернету вдома 1-9 січня становило 11,2 ГБ. Це в рази перевищує показник за мідною технологією – 4,7 ГБ.



Зазначено, підключення до мереж волоконно-оптичного інтернету оператора відбувається майже в усіх областях України в залежності від типу забудови: за технологіями FTTB (у багатоквартирних будинках) та FTTH (поширена у приватній забудові).



У ТОП-5 регіонів за найбільшим середньодобовим споживанням інтернет-трафіку одним абонентом, що користується оптичним доступом за технологією FTTB, увійшли Дніпропетровська область з показником понад 13,2 ГБ, Кіровоградська – 12,7 ГБ, Хмельницька – 12,4 ГБ, Житомирська – 11,7 ГБ і Закарпатська – 11,6 ГБ. До них упритул наблизилися Харківська, Миколаївська та Рівненська області з близькими до лідерських показників – понад 11 ГБ.



Якщо ж говорити про споживання оптичного інтернету абонентами, які підключені за технологією FTTH, то в цьому сегменті на свята добовий показник перевищив 11 ГБ у Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Львівській областях.

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