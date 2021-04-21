Poly продала 30 миллионов IP-телефонов

21 апреля 2021 г., 11:14

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Компания Poly объявила о продаже своего 30-миллионного IP-телефона.



Как отмечается, знаковое событие совпало с периодом стремительных изменений на рынке IP-телефонии — сейчас компании активно переходят от использования локальных телефонных сетей к облачным решениям. На это во многом повлияла глобальная пандемия, с началом которой скорость внедрения облачных сервисов многократно выросла. Poly помогает поставщикам ИТ-услуг и заказчикам адаптироваться к новым условиям работы с помощью своих решений для голосовой связи: линейки настольных IP-телефонов, USB-спикерфонов, беспроводных и конференц-телефонов, аналоговых телефонных адаптеров и аудиосистем.



Особо подчеркивается, что решения для голосовой связи Poly объединяют некоторые инновационные технологии в области аудио, в числе которых интеллектуальные микрофонные массивы, технологии HD Voice, Acoustic Fence и NoiseBlockAI.



Линейка телефонов Poly развивалась по мере того, как менялся подход к деловой коммуникации. Все началось с первого в истории конференц-телефона SoundStation от Polycom, который сейчас представлен в Национальном музее американской истории (Вашингтон, США). В рамках знаковой серии Poly CCX также был выпущен первый в своем роде мультимедийный телефон для бизнеса, который можно приобрести с трубкой или без нее. Во втором варианте предлагается использовать устройство, подключая к нему гарнитуру или спикерфон.



«Со временем технологии радикально изменились, но потребность в высококлассных телефонных системах остается неизменной, — рассказывает Джон Ламарк (John Lamarque), вице-президент и генеральный директор направления голосовой связи и профессиональных гарнитур Poly. — Миссия Poly состоит в том, чтобы оснащать рабочие пространства любого типа профессиональными аудиотехнологиями и высококачественными телефонами, которые удовлетворят любой запрос и помогут сосредоточиться на самом важном независимо от местонахождения».



Решения для голосовой связи Poly обеспечивают гибкость руководителей бизнеса и ИТ-департаментов компаний. Сотрудничая с более чем 60 платформами и поставщиками услуг, в том числе с RingCentral, GoTo от LogMeIn, Vonage, Nextiva, Microsoft Teams и 8x8, Poly предоставляет клиентам свободу в выборе партнера.



Отдавая должное оригинальному конференц-телефону SoundStation, Poly переосмыслила конференц-залы по всему миру с помощью модели Trio C60 — конференц-телефона с интеллектуальными функциями и дополнительными микрофонами для качественного звучания в больших помещениях и открытых пространствах. Trio C60 сочетается с решениями Poly для видеоконференций и позволяет легко запускать встречи и присоединяться к ним. Телефон также оснащен сервисом Alexa for Business, благодаря чему можно подключаться к звонку бесконтактно. Еще одно решение, которое легко использовать в офисе — линейка VVX series. Она объединяет настольные IP-телефоны в стильном корпусе, совместимые практически со всеми платформами. Устройства VVX Series оснащены технологией Acoustic Fence и блокируют фоновый шум, чтобы каждый звонок был лучшим.



Для тех, кто работает из дома, в дороге или возвращается к работе в офисе, подойдет линейка умных спикерфонов Poly Sync. Устройства, качество звука которых отмечено наградами, подключаются через USB и Bluetooth и поддерживают голосовое управление. Линейка Poly Sync также сертифицирована Zoom и Microsoft Teams.



Для особенно важных рабочих мест Poly создала IP-телефоны Poly Rove с технологией беспроводной связи DECT. Это первое и единственное решение со встроенной защитой от микробов Microban. Poly Rove предоставляет свободу передвижения, в том числе между этажами и по территории складов, и обеспечивает уверенность при взаимодействии с людьми.

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