Пол Мариц, занимавший руководящие посты в Microsoft и VMware, назначен главой правления Acronis

21 октября 2021 г., 17:15

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Как сообщает компания, Пол Мариц (Paul Maritz) будет отвечать за управление и руководство Acronis, по мере того, как производитель укрепляет свои позиции на рынке поставщиков услуг, готовясь к значительному росту в ближайшем будущем.



Ранее в этом году Acronis привлекла 250 млн долл. при оценке в 2,5 млрд долл. и объявила о назначении бывшего cтаршего вице-президента и генерального директор по ввопросам глобального хостинга GoDaddy Патрика Пульвермюллера (Patrick Pulvermüller) новым СЕО.



Как отмечается, усиленная команда менеджеров будет создавать условия, чтобы предоставить партнерам Acronis инструменты, необходимые им для работы в быстро меняющемся цифровом мире.



Задача предоставления MSP эффективных инструментов для управления средой их клиентов становится все более сложной, особенно в мире, где безопасность является огромной проблемой. Безопасность больше не может быть обеспечена лишь за счет того, что заказчик из малого и среднего бизнеса собрал множество отдельных инструментов. Современные угрозы выявили необходимость в комплексном подходе и автоматизированной киберзащите, которая решает проблемы безопасности, доступности, конфиденциальности, аутентичности и безопасности (safety, accessibility, privacy, authenticity, and security - SAPAS) современного цифрового мира.



Acronis Cyber ​​Protect предоставляет все инструменты управления, которые потребуются поставщикам услуг для эффективной работы клиентов, помогая им развивать свой бизнес. Помимо разработки собственных технологий, Acronis продолжит приобретение новых компаний, чтобы стать одним из крупнейших мировых игроков, предоставляющих самые инновационные инструменты резервного копирования, безопасности и управления на рынке. Более 12 000 поставщиков услуг уже доверяют Acronis Cyber ​​Protect управление более 2 млн рабочих нагрузок по всему миру.



«Пол обладает богатым опытом разработки продуктов, отвечающих требованиям рынка и выводящих компании на новый уровень. Его назначение на пост председателя представляет собой еще один шаг для Acronis в укреплении своих позиций в качестве глобального лидера в области киберзащиты. Опыт Пола в масштабных инновациях поможет нам и дальше обеспечивать простую, эффективную и безопасную киберзащиту для поставщиков услуг и их клиентов любого размера », - заявил Патрик Пулвермюллер, генеральный директор Acronis.



Мариц впервые вошел в совет директоров Acronis в мае 2021 года, чтобы привнести свой 40-летний опыт работы в области компьютерных наук и программного обеспечения



На своих предыдущих руководящих должностях Пол работал в исполнительном аппарате Microsoft, был генеральным директором VMware, а также генеральным директором и основателем Pivotal Software. В настоящее время Пол является активным инвестором и входит в советы директоров нескольких начинающих технологических компаний.



Пол получил диплом по математике и информатике в университетах Натала и Кейптауна. Он активен в некоммерческом мире, в течение 10 лет работал в совете фонда Grameen Foundation, который поддерживает финансовую доступность и технологии в развивающемся мире, а также поддерживает усилия по сохранению природы в Африке.



Пол Мариц заменит на новом посту Рене Бонвани (René Bonvanie), руководство которого помогло Acronis разработать эффективную стратегию по расширению глобального присутствия и обеспечению простой, действенной и надежной киберзащиты для клиентов любого размера. Компания Acronis благодарила Рене Бонвани за его вклад в развитие и рост компании.

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