Поддержка 5G появится и на 400-й серии Qualcomm Snapdragon

8 сентября 2020 г., 13:05

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Qualcomm Technologies анонсировала планы по ускорению глобальной масштабной коммерциализации 5G, включив в них платформу Qualcomm Snapdragon 400-й серии.



Отмечается, что новая платформа, как и остальные мобильные решения Snapdragon, станет действительно глобальной и поддержит быстрое распространение технологии 5G, уже доступной в 80 коммерческих сетях 35 стран в Азии, Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Океании и Австралии.



«Qualcomm продолжает создавать условия для масштабной коммерциализации сетей пятого поколения, и реализация 5G в Snapdragon 400-й серии рассчитана на регионы, где сейчас в общей сложности насчитывается около 3,5 млрд пользователей смартфонов, — отметил Кристиано Амон (Cristiano Amon), президент Qualcomm Incorporated. — Мы рассчитываем, что мобильная 5G-платформа Snapdragon 400-й серии более чем оправдает ожидания массового сегмента рынка, и различные функции, которые ранее присутствовали в основном в высшем и среднем сегментах, станут доступны большему числу потребителей. Она сделает долгожданную 5G-связь доступной всем пользователям смартфонов».



На сегодняшний день технологию 5G поддерживают следующие мобильные платформы Qualcomm Technologies:



• Snapdragon 800-й серии: Snapdragon 865 Plus, Snapdragon 865, Snapdragon 855;



• Snapdragon 700-й серии: Snapdragon 768G, Snapdragon 765 and 765G;



• Snapdragon 600-й серии: Snapdragon 690.



«Усилия компании Motorola направлены на то, чтобы все могли пользоваться более интеллектуальными технологиями. С появлением 5G на мобильной платформе Qualcomm Technologies Snapdragon 400-й серии мы сможем предлагать заказчикам более полное портфолио 5G-устройств, укрепляя наше лидерство в области 5G, — заявил Сержио Буниак (Sergio Buniac), президент компании Motorola. — В 2021 г. мы с радостью продолжим сотрудничество с Qualcomm Technologies, вместе идя к поставленной цели — сделать 5G-связь доступной для всех».



«OPPO и Qualcomm Technologies не первый год тесно сотрудничают над распространением 5G. Мы чрезвычайно рады появлению технологии 5G на платформе Snapdragon 400-й серии. Мы будем и дальше сотрудничать с Qualcomm Technologies, содействуя широкомасштабному внедрению 5G во всем мире», — прокомментировал событие Тони Чен (Tony Chen), основатель и генеральный директор OPPO.



Лэй Цзюнь (Lei Jun), основатель, председатель совета директоров и генеральный директор Xiaomi, подчеркнул, что 2020-й год стал годом распространения 5G. «Ускоряя внедрение этой технологии, мы представили несколько 5G-смартфонов на базе мобильных 5G-платформ Snapdragon 800-й и 700-й серий. Сегодня мы с радостью видим, что Qualcomm Technologies расширила модельный ряд поддержки 5G, включив в него платформы Snapdragon 400-й серии, что ускорит глобальную коммерциализацию 5G. Xiaomi станет одним из первых OEM-производителей в мире, предлагающих 5G-смартфон на базе Snapdragon 400-й серии. Это еще один шаг вперед на нашем долгом пути сотрудничества с Qualcomm Technologies», отметил он.



Подробная информация о мобильной 5G-платформе Snapdragon 400-й серии будет представлена позже. Ожидается, что устройства на базе этой платформы появятся в первом квартале 2021 г.

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