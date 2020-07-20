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Поддельные приложения для Mac собирают данные криптовалютных кошельков

20 июля 2020 г., 14:15
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Поддельные приложения для Mac собирают данные криптовалютных кошельков

Компания Eset обнаружила преступную кампанию GMERA, в рамках которой распространялись вредоносные приложения – криптовалютные торговые площадки на компьютерах Mac.

В этот раз преступники полностью скопировали интерфейс легитимной программы Kattana. Всего обнаружено четыре варианта, используемых для троянизированных приложений: Cointrazer, Cupatrade, Licatrade и Trezarus.

Malware обращается к C&C-серверу по протоколу HTTP и подключается к другому серверу, используя заранее заданные IP-адреса.

Пока не удалось точно определить, как именно распространяются данные троянизированные приложения. Вероятно, к жертвам применяются методы социальной инженерии: на поддельных сайтах размещается кнопка загрузки со ссылкой на ZIP-архив, в котором содержится троянизированное приложение.

Исследователи Eset установили приманки и заманили операторов вредоноса для удаленного управления точками доступа с целью выявить мотивы киберпреступников. По результатам анализа активности эксперты сделали вывод, что злоумышленники собирали информацию о браузере, такую как файлы cookie и история просмотров, данные криптовалютных кошельков и скриншоты.


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