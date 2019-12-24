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Под Новый год мошенники атакуют пользователей PayPal

24 декабря 2019 г., 13:55
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ESET обнаружила новый тип фишинговых атак на пользователей PayPal. Целью киберпреступников стали данные аккаунтов платежного сервиса и другая приватная информация. В предновогодние дни бдительность пользователей усыпляется, чем активно пользуются мошенники — именно поэтому опасность стать жертвой фишинга возрастает в разы.

В рамках этой вредоносной кампании мошенники рассылают письма, где предупреждают якобы о «подозрительной активности» на аккаунте и угрожают заморозкой денег на счете PayPal. Следующим этапом от пользователя требуют подтвердить личность.

Перейдя по ссылке из письма, жертва оказывается на фишинговой странице — точной копии сайта PayPal, где требуется ввести логин и пароль от аккаунта. Затем злоумышленники просят сообщить и другую информацию, якобы необходимую для верификации: полное имя, домашний адрес, данные о кредитках и даже логин и пароль для входа в банковские аккаунты.

Как только пользователь заполняет все поля, он получает уведомление о «восстановлении» доступа к аккаунту.

ESET рекомендует с осторожностью относиться к любым незапрошенным письмам, особенно в период праздничных распродаж.


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