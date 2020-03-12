Почему U.2 до сих пор не вытеснили SATA SSD из серверов

12 марта 2020 г., 9:25

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Все мы заняты общим делом продвижения технологий. Каждый в меру своей подготовки, информированности и целевых установок.

Хорошо быть Micron’ом. Компания производит все виды SSD, ей важно помочь пользователям использовать их по назначению. Если под OLTP-нагрузкой в приложении Microsoft SQL Server переход с SATA SSD на NVMe SSD дает прирост производительности в 2.5 раза (при меньшем количестве SSD), они так и пишут: берите U.2 (2.5” NVMe), вы потратите меньше, а получите больше.

Хорошо быть посвященным в таинства VSAN. Распределенное хранилище VSAN имеет двухслойную архитектуру Cache/Capacity. В решениях all-flash обычно комбинируют SAS и SATA SSD, иногда Intel Optane и SATA SSD (Optane/SATA). Но можно все хранение организовать на NVMe SSD - например, Optane (Cache)/ NVMe (Capacity). Сравнение двух кластеров VSAN, одного на Optane/SATA, второго на Optane/NVMe, показывает, как именно NVMe влияет на три ключевых параметра: IOPS - Throughput - Latency. Вот выборка результатов тестов под нагрузкой случайного доступа, с размером блока данных 4К и соотношением чтения/записи (%): 0/100, 30/70, 70/30, 100/0.

Превосходство U.2 по IOPS в 1.5-2 раза и полуторакратное снижение задержек не оставляют сомнений: SATA SSD нечего делать в узлах VSAN.

То же самое можно сказать про другие приложения, критичные к производительности I/O, например, раздачу контента (CDN) или хранение Ceph.

Неплохо быть осведомленным продавцом. Знать, что U.2 сравнялись в цене с SATA SSD, при сопоставимом ресурсе, что многие серверные платформы по умолчанию оснащены под U.2. Все основные ОС работают с U.2 и нет никаких препятствий их широкому распространению. Одно есть – привычка к шаблонам.

В своем труде «Риторика» Аристотель выделяет три типа аргументации при убеждении: пафос (эмоциональное воздействие), логос (рациональные доводы) и этос (уместность). Разве Аристотель запрещает оптимизацию серверов в интересах пользователя? Разве где-нибудь у Аристотеля сказано, что серверы SQL надо делать на платформе определенного вендора и того материала, что предложит канал его поставок – потому что «cила бренда» сильнее прочих сил?

В стране победившего пафоса «сон разума рождает чудовищ».

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