Почалися поставки зарядних станції CUBE до 4,4 кВт від Segway

17 апреля 2024 г., 15:31

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Компанія ERC, офіційний дистрибутор рішень Segway-Ninebot, повідомила про поставки портативних електростанцій CUBE від цього виробника.



Зарядні станції Segway мають унікальну модульну систему збільшення ємності без дротів. Проста й надійна система з’єднання блоків дає змогу швидко й без зайвих витрат на додаткові кабелі/перехідники змінювати ємність на ту, що потрібна саме зараз – від 1 до 5 кВт⋅год, оптимізуючи вагу та простір під час транспортування і перенесення. При цьому зберігається ударостійкість усієї конструкції та надійність завдяки захисту від бризок, води й дощу.



Вони вироблені з використанням армованого металевогокаркасу і мають захист IP56.



Найбільша номінальна потужність у компактному корпусі – 2 200 Вт (R-drive до 4 400 Вт).



У CUBE використовуються сучасні акумулятори LFP із ресурсом 4 000+ циклів заряджання/розряджання, що еквівалентно понад 10 рокам слугування.



Пристрої мають режим ДБЖ зі швидкістю перемикання 0,03 с.



Номінальна потужність інвертора 2 200 Вт з унікальною функцією R-drive задовольняє потреби в електроенергії понад 90 % пристроїв. Ба більше, вдасться керувати навіть пристроями з енергоспоживанням до 4 400 Вт.



Система керування акумулятором Segway гарантує безпеку для користувача й електростанції завдяки 10 механізмам захисту, зокрема від перенапруги й перевантаження за струмом.



Модельний ряд складається із двох портативних зарядних станцій Segway.



Портативна електростанція Segway CUBE 2000, 2584 Вт (R-Drive 4400 Вт), 2048 Вт/год, IPX3, BT, розширення ємності, швидка зарядка (AA.13.04.02.0007) має 12 вихідних роз'ємів для підключення пристроїв. Повне відновлення заряду лише за 1,6 години (від мережі й сонячних панелей Segway).



Також пропонується портативна станція Segway CUBE 1000 на 2200, що має такі ж характеристики.



Батарея розширення ємності Segway CUBE BTX-1000 пропонує 1024 Вт/год.



Віддалене керування і налаштування зарядних станцій проводяться через застосунок.



Segway CUBE 2000 пропонується за 64998 грн, а Segway CUBE 1000 - за 32999 грн, батарея Segway CUBE BTX-1000 - за 32999 грн.

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