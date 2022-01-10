По итогам IV квартала 2021 года Samsung заработала 63,35 млрд долл

10 января 2022 г., 18:01

Компания Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты по итогам IV квартала 2021 г.



Консолидированная выручка компании составила приблизительно 76 трлн корейских вон (63, 35 млрд долл.). Операционная прибыль достигла около 13,8 трлн корейских вон (11,5 млрд долл.).



Оценки основаны на данных о консолидированных финансовых результатах, подсчитанных по Международным стандартам финансовой отчетности (K-IFRS). Как отмечается, правила оглашения финансовой информации Южной Кореи не позволяют разглашать точную сумму прибыли. В связи с этим приведенные цифры являются средним арифметическим значением следующих показателей: продажи: 75-77 трлн корейских вон. Операционная прибыль: 13,7-13,9 трлн корейских вон.



Консолидированные показатели III квартала 2021 г. и IV квартала 2020 г. (по K–IFRS): продажи –73,98 (61,67 млрд долл.) и 61,55 трлн вон (51,31 млрд долл.) соответственно; операционная прибыль – 15,82 (13,19 млрд долл.) и 9,05 трлн вон (7,54 млрд долл.) соответственно.

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