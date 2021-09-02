По итогам года компьютерный рынок EMEA вырастет на 13%

2 сентября 2021 г., 14:55

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Компьютерный рынок стран EMEA по итогам 2021 г. отчитается увеличением поставок на 13,2% «YoY». По оценкам IDC, всего регион освоит 95,8 млн настольных ПК и ноутбуков, а также рабочих станций, включая 24,1 млн ПК (+11,4%) в третьей календарной четверти.

Во второй половине года в Западной Европе сохранится рост, причем сегмент настольных решений выйдет в плюс впервые с начала 2020 г. Позитивная динамика будет подкрепляться высоким спросом со стороны коммерческих и государственных заказчиков, которые готовятся к возвращению работников в офисы и наращивают инвестиции в цифровые проекты. Потребительское направление в третьем квартале года увеличится на 10,3% «YoY», что окажется шестым кряду календарным периодом двузначного роста. Коммерческий сектор вырастет на 24,8%.

Страны Центральной и Восточной Европы в 2021 г. смогут нарастить поставки на 8,9%. В третьем квартале года субрегион освоит 4,5 млн ПК, что во многом будет связано с ростом спроса со стороны корпоративных заказчиков.

Тем не менее, среднегодовой рост региона EMEA в период с 2021 по 2025 г. окажется отрицательным и составит −1,8%.

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