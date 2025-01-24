Платформі «Дія.Освіта» виповнюється 5 років

24 января 2025 г., 10:25

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Як зазначили у Мінцифри, була ціль залучити до програм з розвитку цифрових навичок 6 млн українців. Досягнуто її було минулого року завдяки платформі «Дія.Освіта», і зараз уже понад 60% українців володіють базовими та просунутими цифровими навичками.

«Повномасштабна війна принесла нові виклики українцям - мільйони людей втратили роботу чи бізнес і змушені були починати життя з нуля. Тому у 2023 році ми переосмислили підхід до навчання і перезапустили платформу «Дія.Освіта» за форматом едьютейнмент разом із Google та Фондом Східна Європа», відзначили у Мінцифрі. Замість звичних онлайн курсів - серіали про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними завданнями, подкасти, вебінари та гайди.

Головні результати «Дія.Освіта» за 5 років:

- 2,4 млн зареєстрованих користувачів;

- 3,6 млн сертифікатів про проходження курсів;

- 270+ освітніх продуктів;

- інтеграція з 5 платформами пошуку роботи.

На 2025 рік у «Дія.Освіта» амбітні плани - впровадити штучний інтелект на платформі спільно з Google і створювати ще більше освітніх продуктів для розвитку українців.

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