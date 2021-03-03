Платформа смешанной реальности Mesh от Microsoft открывает новые возможности для взаимодействия

3 марта 2021 г., 17:15

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В рамках глобальной конференции Ignite 2021 представлена новая платформа смешанной реальности Miсrosoft Mesh. Она позволяет создать у пользователей ощущение присутствия. Например, у людей создается впечатление, что они в одной комнате, в то время как в действительности они находятся на разных континентах. Пользователи могут взаимодействовать с 3D-контентом или друг с другом через приложения с поддержкой Mesh на любой платформе или устройстве. С помощью Mesh можно организовать так называемую «холопортацию», передавая фотореалистичное изображение в смешанной реальности, а также создавать виртуальные аватары, с помощью которых можно выражать эмоции.

Базовым сценарием использования Mesh может быть совместное виртуальное присутствие в переговорной комнате, к примеру, в Teams. Но это только начало – в перспективе платформа станет основой для формирования экосистемы приложений, использующих данную технологию. Благодаря Microsoft Mesh туристические компании смогут передавать опыт виртуального путешествия, архитектурные бюро – проектировать здания, создавая их виртуальную модель, а в производственном цехе удаленный эксперт сможет работать виртуально рядом со своим коллегой.

Платформа Mesh будет доступна на различных устройствах, в том числе HoloLens 2, а также на большинстве гарнитур виртуальной реальности, планшетах, смартфонах и ПК. В будущем Microsoft намерена интегрировать Mesh, созданную на основе облака Microsoft Azure, с Teams и Dynamics 365 и предлагает партнерам активно участвовать в развитии данной платформы, чтобы совместными усилиями создавать новые решения на базе технологий смешанной реальности для огромного количества сценариев использования.

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