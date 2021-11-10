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Платформа Qlik Data Integration появилась в маркетплейсе Google Cloud

10 ноября 2021 г., 12:35

Компания Qlik сообщила о расширении стратегического партнерства с Google Cloud.

Теперь платформа Qlik Data Integration доступны на Google Cloud Marketplace. Отмечается, что клиенты Google Cloud смогут использовать решения по интеграции данных Qlik, повышая эффективность работы с данными.

Подчеркивается, что запуск решения на маркетплейсе призван укрепить партнерство Qlik и Google Cloud. В конце прошлого года Qlik уже запустила совместное решение с Google Cloud, которое позволило ее клиентам анализировать данные SAP в Google BigQuery.

Также сообщается, что Qlik получил статус ведущего партнера Google и выступил партнером недавнего запуска Google Cloud Cortex Framework.Тесная интеграция решений Qlik с Google Cloud должна повысить эффективность стратегий работы с облачными данными.

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