Платформа Nvidia DGX A100 базируется на процессорах AMD EPYC 2-го поколения

20 мая 2020 г., 13:39

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По сообщению AMD, новые системы искусственного интеллекта и машинного обучения Nvidia DGX A100 построены на процессорах AMD EPYC 7742 2-го поколения.

Так в каждой системе DGX A100 будут установлены два процессора AMD EPYC 7742 2-го поколения с общим количеством 128 физических ядер с тактовой частотой 2,25 ГГц (базовая частота) и 3,4 ГГц (максимальная частота). Отмечается, что чипы AMD EPYC 2-го поколения — это первые и пока единственные серверные процессоры с архитектурой x86, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0, обеспечивает до 128 линий вывода-вывода на процессор для высокопроизводительных вычислений и подключения к другим устройствам, таких как GPU.

Отмечается, что новое поколение процессоров AMD EPYC, а также ускорители вычислений AMD Radeon Instinct служат основой для двух самых быстрых в мире суперкомпьютеров экзамасштабного класса: Frontier и El Capitan. А среди суперкомпьютеров на платформе AMD EPYC можно отметить следующие:

• HLRS «HAWK»: Высокопроизводительный вычислительный центр Штутгарта (HLRS) выбрал DDN EXAScaler с IME масштабируемой флэш-системой хранения для Hawk, своего нового флагманского суперкомпьютера. Hawk даст ученым и инженерам возможность проводить исследования больших и сложных явлений при поддержке ресурсоемких рабочих процессов, объединяющих анализ больших данных, глубокое машинное обучение и моделирования. Hawk — это система HPE Apollo 9000, которая входит в число самых быстрых суперкомпьютеров во всем мире и является самой быстрой системой общего назначения для научных и промышленных вычислений в Европе. Также поддерживается процессорами AMD EPYC 2-го поколения.

• BIG RED 200: Университет Индианы приобрел самый быстрый университетский суперкомпьютер в США для поддержки своих передовых исследований в области искусственного интеллекта, машинного обучения, аналитики данных, а также научных и медицинских исследований. Система заменила весьма успешный суперкомпьютер Big Red II Cray со скоростями, превышающими шесть квадриллионов вычислений в секунду. Big Red 200 базируется на процессорах AMD EPYC 2-го поколения и чипах нового поколения NVIDIA Tensor Core.

• NEC SX-AURORA TSUBASA: NEC был избран немецкой службой прогнозирования погоды Deutscher Wetterdienst (DWD) для создания системы стоимостью 50 млн евро. На базе процессоров AMD EPYC 2-го поколения векторный суперкомпьютер, как ожидается, будет в шесть раз быстрее нынешнего суперкомпьютер DWD и мощнее тех, что используются британскими и французскими метеоуправлениями. NEC SX-Aurora TSUBASA оказывает поддержку DWD в мониторинге, анализе и прогнозировании метеорологических и климатологических процессов и осуществляет сложные прогнозы и отправляет предупреждения в случае чрезвычайных погодных явлений.

• ETH ZURICH EULER VI: ETH Zurich использует процессоры 2-го поколения AMD EPYC 7742 в своей системе Euler VI.

• DELL EXPANSE Центр суперкомпьютеров в Сан-Диего (SDSC) выбрал технологии Dell для поддержки своего суперкомпьютера следующего поколения — Expanse. Ожидается, что в середине 2020 года система Expanse будет оснащена серверами Dell EMC PowerEdge с процессорами AMD EPYC 2-го поколения и обеспечит максимальную производительность в пять петафлопс. Система позволит десяткам тысяч исследователей ускорить открытия в областях астрономии, молекулярной динамики, машинного обучения и искусственного интеллекта.

• CRAY ARCHER2: Cray и Hewlett Packard Enterprise (HPE) получили 48 млн евро в расширение высокопроизводительных вычислительных возможностей UK Research and Innovation (UKRI) с помощью суперкомпьютера Cray нового поколения Shasta. Суперкомпьютер ARCHER2 будет оснащен интерконнектом Slingshot, высокопроизводительным хранилищем Cray ClusterStor, платформой Cray Shasta Software и процессорами AMD EPYC2-го поколения, что даст ему в 11 раз большую производительность, чем у его предшественника ARCHER. ARCHER2 будет первой системой Shasta, анонсированной в регионе EMEA, и второй системой в мире, используемой для научных исследований.

• CRAY VULCAN: Организация по созданию атомного оружия Великобритании (AWE) выбрала Cray и Hewlett Packard Enterprise (HPE) для поддержания безопасности и обороны страны с помощью суперкомпьютера Cray Shasta. В проекте Vulcan появится один суперкомпьютер Shasta с ожидаемой производительностью более семи петафлопс. Архитектура будет включать интерконнект Cray Slingshot, процессоры AMD EPYC 2-го поколения и хранилище Cray ClusterStor Lustre. Высокопроизводительная система хранения данных обеспечивает производительность ввода-вывода на уровне почти 100 ГБ/с.

• JOLIOT-CURIE: GENCI и Atos анонсировали первый в мире операционный суперкомпьютер, включая процессоры AMD EPYC 2-го поколения 7H 12 серии. Суперкомпьютер Joliot-Curie основан на решении Atos BullSequana XH2000 и имеет устойчивую производительность, пока более пяти петафлопс. Он также занял 59 место в TOP-100 глобального рейтинга в 2019 году.

• ATOS BULLSEQUANA XH2000 Supercomputers: Atos был выбран для поставки французской национальной метеорологической службе Météo-France двух суперкомпьютеров BullSequana XH2000 на базе процессоров AMD EPYC 2-го поколения. Новые системы увеличат вычислительную мощность Météo-France более чем в 5 раз по сравнению с ее нынешним решением, которое позволит ей достичь научных прорывов в прогнозировании погоды. Каждый новый суперкомпьютер способен обрабатывать более 10 млн операций в секунду и входит в число крупнейших метеорологических суперкомпьютеров в мире.

• CRAY HPC11: Центр управления жизненным циклом ВВС США в партнерстве с Оук-Риджськой Национальной лабораторией подключил Cray к поставке суперкомпьютерной системы Cray Shasta по контракту стоимостью 25 млн долл. Суперкомпьютер HPC11 позволит повысить точность прогнозов погоды для операций ВВС и армии США по всему миру. Это будет одна из первых суперкомпьютерных систем с процессорами AMD EPYC 2-го поколения для оперативного прогнозирования погоды.

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