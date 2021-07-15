Основатели Nutanix запустили платформу DevRev, стыкующую разработчиков с пользователями их ПО

15 июля 2021 г., 13:45

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Новый стартап DevRev, созданный Дираджем Пандеем (Dheeraj Pandey) и Маноджем Агарвалом (Manoj Agarwal) после из ухода из Nutanix в конце 2020 года, в эту среду вышел из «режима невидимости».

Как пояснил Агарвал, DevRev создает «безголовую CRM-систему, ориентированную на разработчиков», которая должна «вывести разработчиков на передний план в принятии решений и сотрудничестве с клиентами в реальном времени».

В программных проектах, лица, ответственные за создание приложений, зачастую слабо представляют, как клиенты взаимодействуют с их программным обеспечением и с какими техническми проблемами сталкиваются.

«Устраняя бюрократию между производителями и потребителями — с помощью API, дизайна и модели взаимодействия с учётом мнений — мы предоставим разработчикам возможность создавать продукты и бизнесы, ориентированные на потребителя», — заявил Пандей, генеральный директор DevRev.

В Nutanix Пандей (один из её основателей) занимал такой же пост, а Агарвал, в качестве старшего вице-президента руководил инициативами по разработке продуктов.

Пока о будущей платформе и её функциональных возможностях известно немногое, помимо того, что интерфейс прикладного программирования DevRev позволит разработчикам легко получать доступ к данным о клиентах из систем учета их компаний.

Запустить платформу в общий доступ планируется уже в следующем году. Стартап собрал штат из более чем 75 сотрудников для поддержки усилий по разработке и планирует расширить команду с помощью анонсированного вчера финансирования — 50 млн долл., полученных от Mayfield Fund и Khosla Ventures.

Несколько других стартапов также работают над тем, чтобы помочь командам разработчиков приложений лучше понять ожидания клиентов. Один из них, Productboard, в апреле получил 72 млн долл. Другой, UserTesting, несколько ранее закрыл раунд финансирования в 100 млн долл., выделенных на то, чтобы помочь компаниям собирать отзывы клиентов о способах улучшения своих цифровых продуктов.

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