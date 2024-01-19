Платформа AidEnergy від Міненерго стала важливим інструментом взаємодії з міжнародними партнерами

19 января 2024 г., 8:25

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В Міністерстві енергетики України повідомили, що онлайн-платформа AidEnergy, створена Міненерго, стала важливим інструментом взаємодії міжнародних партнерів і компаній українського енергетичного сектору.



Як зазначається, завдяки платформі вдалося досягти суттєвого підвищення прозорості та пришвидшення процедур розподілу донорської допомоги.



Так, наразі через AidEnergy подано понад 13 тисяч запитів і розподілено 3,8 тисячі позицій обладнання, наданого партнерами у межах гуманітарної допомоги. Віртуальні профілі на платформі мають 129 компаній ПЕК та 32 представники донорів.



«Обладнання, надане міжнародними партнерами, допомагає відновлювати енергетичні об’єкти після ворожих атак та повертати світло і тепло в домівки українців. Ми вдосконалюємо механізми для ефективного розподілу гуманітарної допомоги енергосектору, аби пришвидшити відповідні процеси. Онлайн-платформа AidEnergy стала ефективним інструментом комунікації з партнерами і значно прискорила процес передачі обладнання кінцевим набувачам», – наголосив Міністр енергетики Герман Галущенко.



Нагадаємо, платформа AidEnergy була створена як «єдине вікно» для збору, актуалізації та інформування донорів про потреби компаній ПЕК, опрацювання та підтвердження пропозицій донорів, розподілу гуманітарної допомоги та звітування.



На платформі представники українських енергетичних компаній ознайомлюються з детальною інформацією, фотографіями та специфікаціями обладнання. Процес повністю цифровізовано, завдяки цьому рішення про розподіл допомоги ухвалюються Робочою групою Міненерго максимально оперативно.



Загалом з березня 2022 року Україна отримала 954 вантажі з гуманітарним обладнанням вагою понад 12, 7 тисячі тонн.



Платформа Aid Energy створена Міністерством енергетики України за підтримки Мультидонорського рахунку ЄБРР для стабілізації та сталого розвитку в Україні (MDA) у співпраці з Офісом Реформ Кабінету Міністрів України та аналітичним центром DiXi Group.

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