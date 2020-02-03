Платежный оператор Worldline покупает Ingenico за 8,6 млрд долл.

3 февраля 2020 г., 15:45

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Две крупнейшие европейские компании в сегменте платежей намерены объединиться.



Французская Worldline заявила, что приобретет конкурента Ingenico, который также базируется во Франции. Сумма сделки составит 7,8 млрд евро (8,6 млрд долл.) и на 81% будет погашена акциями, а оставшиеся 19% - денежными средствами. Таким образом по итогам покупки акционеры Ingenico получат премию в 17%.

Объединенная компания в результате должна стать четвертой по размеру платежной системой на глобальном рынке. Worldline прогнозирует по итогам 2019 года оборот на уровне 5,3 млрд евро и операционную прибыль в 1,2 млрд евро. Руководство компании ожидает, что сделка позволит сократить расходы на поддержание бизнеса на 250 млн евро в течение следующих четырех лет.

Worldline до 2013 г. именовалась Atos Worldline. И ведет свою историю с 1973 г., когда была образована Aximeс, пустя 23 года последняя покупает Sligos и преобразуется в Atos. После нескольких поглощений в 2004 г. сформирована Atos Worldline.



Генеральный директор Worldline Жиль Грапине (Gilles Grapinet) возглавит объединенную компанию как CEO, в то время как председатель Ingenico Бернар Буриго (Bernard Bourigeaud), как ожидается, будет назначен неисполнительным председателем.



По словам Грапине, сделка, которая, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2020 года, поможет создать «лидера мирового уровня» в европейском секторе электронных платежей.



Стоит отметить, что сегмент электронных платежей в последние годы получил заметное ускорение. Такие компании, как американская Stripe, индийская Paytm и британская Checkout.com, сумели достичь многомиллиардных оценок капитализации, благодаря потоку венчурного капитала.



На фоне угрозы усиления конкуренции со стороны финтех-компаний старые игроки в области платежей вынуждены консолидироваться, чтобы сократить расходы.



В прошлом году американская финтех-группа Fidelity National Information Services (FIS) приобрела процессинговую компанию Worldpay примерно за 35 млрд олл., а Fiserv купила First Data за 22 млрд долл. Global Payments объединилась с Total Systems Services создав компанию с оценкой в 40 млрд долл.

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