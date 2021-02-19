Планшет Lenovo Tab P11 работает 15 часов на одном заряде

19 февраля 2021 г., 15:44

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Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок планшетов Tab P11. Новинка работает до 15 часов в автономном режиме и получила 11-дюймовый экран с разрешением 2К (2000×1080), улучшенный детский режим Google Kids Space, опциональные стилус и клавиатуру.

Сенсорный 11-дюймовый экран занимает более 85% площади корпуса. Дисплей обеспечивает максимальную яркость 400 нит и 70% охвата цветового пространства NTSC. Технология Eye Care, которой оснащен Lenovo Tab P11, уменьшает влияние вредного синего излучения экрана на глаза.

Акустическая система включает 4 направленные на пользователя стереодинамика мощностью по 1,5 Вт. Планшет поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos. Двунаправленный микрофон позволит собеседникам лучше слышать друг друга во время видеозвонков.

В Lenovo Tab P11 установлена батарея емкостью 7700 мАч, что позволяет слушать музыку до 15 часов без подзарядки, просматривать видео или серфить в Интернете до 12 часов. Модель сертифицирована для трансляции сериалов и программ Netflix в HD формате. По своим габаритам новинка на несколько сантиметров больше книги: ее толщина — 7,5 мм, а вес — 490 г, что достигается благодаря алюминиевому корпусу.

Модель Lenovo Tab P11 можно приобрести в темно-сером (Slate Grey) цвете. Планшет на базе Android оснащен мобильной платформой Snapdragon 662, поддерживает подключение к LTE-сетям и имеет встроенную подсистему Qualcomm FastConnect. В конфигурации — 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Качественное и быстрое подключение к сети обеспечит стандарт связи WiFi 6 Ready.

Новинка оснащена фронтальной камерой на 8 Мп и основной камерой на 13 Мп.

Занять маленьких членов семьи поможет раздел Google Kids Space, где собран не только интересный, а и развивающий контент для детей от 3 до 8 лет. Юные пользователи получат новейшие программы, видео и книги, а также будут увлечены исследованиями интересных тем. Родители могут настраивать рекомендации для ребенка через Family Link, а вход в Google Kids Space ребенок осуществляет через собственную учетную запись в Google.

Дополнительная ультратонкая клавиатура Keyboard Pack3 (не входит в комплектацию) легко присоединяется к планшету, что сделает работу более эффективной. Просматривать интересные программы и сериалы во время домашних дел удобно, ведь планшет имеет подставку с магнитным замком и подножкой.

Для творческих владельцев Lenovo Tab P11 также доступен полезный аксессуар — стилус Lenovo Precision Pen 23, который распознает наклон и силу нажатия. Он работает автономно до 200 часов.

На украинском рынке планшет Lenovo Tab P11 доступен по цене от 8999 грн.

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