Apple планує витратити три роки на перезапуск iPhone. Марк Гурман у своїй колонці описує все детально – все почнеться з iPhone Air у 2025 році, який повторить стратегію MacBook Air 2008 року: тонкий, легкий, з компромісами. Одна камера, слабка батарея і перший власний модем Apple замість Qualcomm.

Власне, модем – це ключова деталь всієї історії. Apple працює над ним з 2019 року, коли купила модемний бізнес Intel за мільярд доларів. Перша версія буде слабкішою за рішення Qualcomm, але до 2026 року з'явиться чіп C2, який вже наблизиться до сучасних стандартів. І саме він піде в складаний iPhone з кодовою назвою V68 (м-м-м, згадуються складні моделі Motorola серії V).

Складаний iPhone цікавий не тільки сам по собі – Apple в черговий раз приходить в продуктову категорію, яку довго ігнорувала, поки першопрохідці набивали гулі. Можливо, цього разу вийде так само – Марк пише, що класична «складка» на екрані в Apple повинна бути практично непомітна на тлі моделей Samsung і Pixel.

Правда, в Купертіно вирішили відмовитися від Face ID на користь Touch ID. Технологічне обмеження чи усвідомлений вибір – незрозуміло.

Вінчає цей план 2027 рік, коли вийде ювілейний iPhone 20 з вигнутим склом. До того моменту Apple, можливо, вирішить і проблеми з Siri, поряд з використанням AI взагалі. Не факт, що сама, правда.

Плани Apple щодо розвитку лінійки iPhone

