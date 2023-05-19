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Пів мільйона українців допомагають Силам оборони через чатбот єВорог

19 мая 2023 г., 10:35
 Сили оборони вже ліквідували 201 тисяч+ загарбників та 3770+ ворожих танків. Такого потужного результату не вдалося б досягти без народної розвідки.
 
Заявки про техніку, особовий склад ворога чи колаборантів у чатбот єВорог щодня допомагають примножувати статистику втрат окупантів. А заявки про підозрілі та вибухонебезпечні предмети зберігають життя тисячам українців.
 
Дякуємо кожному сміливому українцю, який долучився до народної розвідки та перетворив свій смартфон на зброю. Саме ви наближаєте нашу Перемогу!
 
Перейти в єВорог можна з головного екрана застосунку Дія або за посиланням

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