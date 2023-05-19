Пів мільйона українців допомагають Силам оборони через чатбот єВорог

19 мая 2023 г., 10:35

Сили оборони вже ліквідували 201 тисяч+ загарбників та 3770+ ворожих танків. Такого потужного результату не вдалося б досягти без народної розвідки.

Заявки про техніку, особовий склад ворога чи колаборантів у чатбот єВорог щодня допомагають примножувати статистику втрат окупантів. А заявки про підозрілі та вибухонебезпечні предмети зберігають життя тисячам українців.

Дякуємо кожному сміливому українцю, який долучився до народної розвідки та перетворив свій смартфон на зброю. Саме ви наближаєте нашу Перемогу!

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