Пішов з життя піонер персонального комп'ютінга Гордон Белл

23 мая 2024 г., 16:45

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У віці 89 років помер Гордон Белл (Gordon Bell), один із родоначальників напряму персональних комп'ютерів.



Гордон Белл народився 1934 року в Кірксвіллі, штат Міссурі. Він здобув ступінь у галузі електротехніки в Массачусетському технологічному інституті, а потім у 1960 році його прийняли на роботу засновники DEC Кен Олсен (Ken Olsen) та Харлан Андерсон (Harlan Anderson). Як другий комп'ютерний інженер, найнятий у DEC, Белл працював над різними компонентами системи PDP-1, включаючи підпрограми з комою, що плаває, контролери стрічки та контролер барабана.



Белл також під час свого перебування у DEC винайшов перший UART (універсальний асинхронний приймач-передавач) для послідовного зв'язку. Він розробив кілька впливових систем DEC, включаючи PDP-4 та PDP-6. У 1970-х роках Гордон Белл грав ключову роль у нагляді за вищезгаданою лінійкою мінікомп'ютерів VAX як технічний менеджер, а Білл Стрекер (Bill Strecker) був основним архітектором цієї платформи.

Після виходу з DEC у 1983 році Белл продовжував працювати підприємцем, політичним радником та дослідником.



Белл був обраний членом Національної інженерної академії, Національної академії наук та Американської академії мистецтв та наук. Він отримав Національну медаль технологій від президента Джорджа Буша-старшого у 1991 році та медаль IEEE Джона фон Неймана у 1992 році.



Белла можна по праву назвати ключовою фігурою в історії комп'ютерів та відомим поборником історії технологій: у 1979 році він разом зі своєю дружиною Гвен Белл (Gwen Bell) заснував Бостонський комп'ютерний музей, який пізніше став серцем Музею комп'ютерної історії в Маунтін-В'ю.

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