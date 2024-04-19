Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 576 вибухонебезпечних предметів

19 апреля 2024 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що

протягом доби піротехнічні підрозділи залучалися 181 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 576 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 136,47 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 28 тис. 911, Херсонщині – 11 тис. 610, Донеччині – 11 тис. 538, Київщині – 10 тис. 005, Миколаївщині – 7 тис. 550, Чернігівщині – 5 тис. 474, Сумщині – 3 тис. 344.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 484 тис. 994 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 950 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 306 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 126 тис. 619 га.



У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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