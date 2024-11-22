Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 784 вибухонебезпечних предметів

22 ноября 2024 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 517 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 784 од. вибухонебезпечних предметів з них 5 авіаційних бомб, обстежено територію площею 511,16 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 37 тис. 715, Херсонщині – 17 тис. 927, Донеччині – 15 тис. 675, Київщині – 11 тис. 765, Миколаївщині – 9 тис. 856, Чернігівщині – 7 тис. 162, Сумщині – 4 тис. 721.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 544 тис. 854 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 726 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 166 тис. 513 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефона - 101.

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