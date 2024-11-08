Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 2552 вибухонебезпечних предметів

8 ноября 2024 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 471 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 2552 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 344,71 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 37 тис. 243, Херсонщині – 17 тис. 559, Донеччині – 15 тис. 456, Київщині – 11 тис. 647, Миколаївщині – 9 тис. 723, Чернігівщині – 7 тис. 103, Сумщині – 4 тис. 637.

З початку війни здійснено 183 тис. 865 виїздів, ліквідовано 22 тис. 645 пожеж, врятовано 5 тис. 626 осіб, надано психологічну допомогу 266 тис. 344 особам.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 542 тис. 337 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 711 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 165 тис. 229 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

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