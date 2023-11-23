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Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкоджено 323 вибухонебезпечних предметів

23 ноября 2023 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявила, що
Її піротехнічні підрозділи протягом доби, 22 листопада, залучалися 129 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 323 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 131,56 гектара.

Найчастіше підрозділи працювали: в Харківській області 25 тис. 254, Київщині – 9 тис. 360, Донеччині – 9 тис. 311, Миколаївщині – 6 тис. 555, Херсонщині – 9 тис. 285, Чернігівщині – 5 тис. 131, Сумщині – 2 тис. 746, Черкащині – 1 тис. 375.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 457 тис. 139 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 127 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 110 тис. 001 гектар.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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