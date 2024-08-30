Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 1598 вибухонебезпечних предметів

30 августа 2024 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 619 разів. Виявлено, вилучено і знешкоджено 1598 од. вибухонебезпечних предметів, з них 17 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 430,54 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 34, тис. 24, Херсонщині – 15 тис. 44, Донеччині – 14 тис. 14, Київщині – 11 тис. 10, Миколаївщині – 8 тис. 921, Чернігівщині – 6 тис. 769, Сумщині – 4 тис. 196.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 523 тис. 851 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 749 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 144 тис. 740 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101.

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