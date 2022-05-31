Підрозділ Кonica Minolta у росії не зупиняє бізнес

31 мая 2022 г., 15:09

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Японська Кonica Minolta на жаль не тільки продовжує бізнес у росії, але ж її підрозділ у рф ще й укріпляє взаємодію з локальними компаніями.



Так 31 травня Кonica Minolta Business Solutions Russia офіційно повідомила про то, що вклала угоду про співпрацю з компанією DATAREON щодо розвитку взаємодії у сфері рішень Enterprise Service Bus та їхнього просування серед російських клієнтів.



Судячи з заяви, яку зробив Кирило Чеханков, керівник відділу ІТ-рішень Кonica Minolta Business Solutions Russia, компанія не збирається зупиняти бізнес у рф: «Метою нашої співпраці є реалізація проєктів для представників середнього бізнесу, а також у таких сферах, як виробництво, торгівля, логістика, фінанси та освіта. Ми бачимо у компанії DATAREON надійного партнера, тому впевнені, що спільна робота буде ефективною та успішною».



Ще 1 березня український офіс японської компанії зробив оголошення, що через санкції у фінансовому секторі та внутрішні заходи, вжиті урядом росії, вони призупинили всі розрахунки між європейською штаб-квартирою та Konica Minolta Business Solutions Russia.



Але вже 3 березня Кonica Minolta Business Solutions Russia зробила заяву, що оптимізувала друковану інфраструктуру групи автомобільних дилерів «Вагнер-Авто» та перевела процеси друку на повний аутсорсинг. Сайт російського підрозділу компанії продовжує роботу, новини регулярно публікуються та судячи зі всього постачання рішень не припиняється. Ніяких заяв з цього приводу головної компанії не було.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист