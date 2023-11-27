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Під брендом Realme випущено 200 мільйонів смартфонів

27 ноября 2023 г., 13:34
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Як повідомляє Reuters, китайський бренд Realme заявив, що з моменту його заснування, трохи більше п’яти років тому, було відвантажено понад 200 мільйонів телефонів під цією маркою.
 
Дані аналітичної компанії Counterpoint Research показують, що лише чотирьом компаніям - Vivo, Huawei, Samsung і Apple - знадобилося менше часу, щоб продати таку ж кількість пристроїв. Загалом, лише 14 компаній у всьому світі відвантажили понад 200 мільйонів телефонів на сьогодні.
 
Нагадаємо, Realme належить китайському гіганту споживчої техніки BBK Electronics, який також володіє брендами Oppo і Vivo.
 
«Ми з’явилися на світ, коли у світі було понад 700 брендів смартфонів, - каже Сюй Ци (Xu Qi), директор з маркетингу Realme. - Ми надзвичайно пишаємося тим, що протягом останніх п’яти років змогли увійти в топ-10 світових брендів у сегменті».
 
За даними Counterpoint Research, у 2017 році існувало понад 700 брендів телефонів, а у вересні цього року їхня кількість скоротилася до 250.
 
Сюй заявив, що Realme готова до завоювання преміум-сегменту з майбутнім запуском Realme GT 5 Pro, який стане одним з перших телефонів, оснащених новітнім висококласним чіпом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 і новим фотомодулем Lytia від Sony.

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