Перспективы связи с нулевым энергопотреблением

21 января 2022 г., 14:13

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Сфера Интернета вещей стала в последнее время одним из самых динамичных направлений ИТ-рынка. Поэтому не удивительно, что ведущие производители электроники активно работают над перспективными идеями, которые позволят расширить этот сегмент. Одна из них – Zero-Power Communication.

Одним из самых сложных вызовов направления IoT является энергоэффективность, поскольку зачастую умные устройства могут получать энергоснабжение только от встроенных аккумуляторов. А ограниченные ресурсы последних значительно ограничивают срок жизни решения. Выходом могла бы стать технология нулевого энергопотребления (Zero-Power Communication), которая позволяет отказаться от батареек, а использовать для энергоснабжения преобразуемые в электричество радиоизлучения, такие как сигналы Bluetooth, Wi-Fi и мобильной связи. Посвященный этому вопросу документ "Zero-Power Communication white paper" опубликовал Исследовательский институт OPPO.



Стоит напомнить, что технология пассивной связи уже существует в рамках технологии радиочастотной идентификации (RFID), однако она страдает от таких проблем, как короткое расстояния связи, низкая эффективность и малая емкость системы. В отличие от RFID, устройства с нулевым энергопотреблением могут использовать в качестве источника энергии окружающие радиосигналы, передаваемые из таких источников, как базовые станции сотовой связи и точки доступа Wi-Fi.

Система связи с нулевым энергопотреблением может быть построена на трех типах архитектур: сотовую связи, двусторонней связи или их обеих в гибридном режиме. Вариант организации решения по принципу сотовой связи лучше всего подходит для программ промышленных сенсорных сетей, например, приложений, где устройства могут быть развернуты в экстремальных условиях, где количество устройств в сети велико, или где расходы на развертывание и обслуживание традиционных активных устройств слишком высоки. С другой стороны, использование принципа двусторонней связи больше подходит для недорогой связи на коротких расстояниях, например для носимых устройств или технологий разумного дома, где устройства также могут использоваться для обработки полученных данных. Гибридный подход, использующий как сотовые, так и двусторонние методы связи, позволит разработчикам привлечь больше программ, использующих системы связи с нулевым энергопотреблением.

По заявлению OPPO, компания уже успешно построила свою собственную систему связи с нулевым энергопотреблением и продемонстрировала, что эта концепция – жизнеспособный подход к будущим сетям связи. По мере продвижения отрасли к технологии 6G, OPPO считает, что связь с нулевым энергопотреблением будет тесно взаимодействовать с другими ключевыми технологиями, такими как реконфигурируемые интеллектуальные поверхности, симбиотическое радио, неортогональный множественный доступ (NOMA) и искусственный интеллект, чтобы раскрыть весь потенциал 6G.

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