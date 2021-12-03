 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 46 (1290)

21.11 - 28.11

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Статьи

Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

Автор – КО, 3 декабря, 14:07
0 
 

В рамках конференции Ignite для разработчиков и ИТ-специалистов корпорация Microsoft представила новые возможности существующих решений и анонсировала перспективные приложения, которые позволят сделать рабочий процесс в современных условиях более комфортным и продуктивным.

Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

Спустя два года после начала пандемии коронавируса Covid19 уже, наверное, всем очевидно, что гибридная работа никуда не исчезнет. Модели взаимодействия, на которые люди полагались десятилетиями, претерпевают существенные изменения, а виртуальное и асинхронное общение становятся привычной частью рабочего процесса. Чтобы преуспеть в этом новом мире, каждой организации нужна цифровая инфраструктура для безопасного общения и эффективной совместной работы, которая обеспечит гибкость и укрепит связи между отдельными людьми и командами, органично объединит в рабочем процессе данные, автоматизацию и искусственный интеллект. Она должна охватывать все категории работников, а также клиентов и партнеров.

Со своей стороны Microsoft предлагает строить эту цифровую инфраструктуру на основе постоянно эволюционирующей экосистемы приложений и сервисов, в центре которой находится платформа для командной работы Teams.

К примеру, в рамках Ignite 2021 анонсировано решение для совместной работы и встреч в смешанной реальности Mesh for Teams, созданное на основе платформы метавселенной Microsoft Mesh и интегрированное с Microsoft Teams. Оно позволит работать в общей виртуальной среде с эффектом присутствия, при этом сохраняя возможность общаться в чате, обмениваться документами и подключать другие необходимые инструменты Teams.

В Mesh for Teams пользователи смогут создать собственный цифровой аватар и использовать его во время собраний в виртуальной среде. При этом ИИ позволит имитировать движения и жесты для создания ощущения физического присутствия в разговоре, даже если камера выключена. Другие участники на собственное усмотрение также смогут быть представлены аватарами, присутствовать на видео, использовать статичную картинку либо просто поле с именем.

Помимо организации виртуальных встреч с аватарами, компании также смогут создавать собственные иммерсивные пространства, напоминающие физические помещения, такие как конференц-залы, дизайн-центры или комнаты отдыха для общения, чтобы укрепить дух товарищества, стимулировать творческий потенциал и способствовать формированию связей между участниками. В результате решение позволит людям даже из разных точек мира находиться в одной среде и взаимодействовать друг с другом.

Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

Подробнее о Mesh для Microsoft Teams.

Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

Совместно с одним из ведущих производителей аппаратного обеспечения ведется работа над расширением возможностей Teams на устройствах, которые помогут людям оставаться на связи и полноценно участвовать в гибридных собраниях независимо от того, откуда они выходят на связь.

После сертификации Yealink desk Vision AIO24 с новым 24-дюймовым дисплеем можно будет использовать как отдельное устройство для совместной работы в Teams или подключать к ПК в качестве второго экрана.

Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

Logitech Tap Scheduler присоединяется к семейству панелей Teams, ожидающих сертификации, и позволяет с одного взгляда получать информацию о доступности конференц-залов, местоположении и других характеристиках собрания.

Direct Guest Join (прямое подключение гостей) позволяет пользователям присоединиться к собранию, организованному с помощью сторонних средств, получив базовые элементы управления, из своих комнат Teams. И наоборот, люди могут присоединяться к собраниям Teams из комнат сторонних производителей. Сегодня эта возможность доступна для Zoom и Cisco. В следующем году должна появиться поддержка Bluejeans и GoToMeeting.

Работа требует общения и сотрудничества с людьми как внутри организации, так и за ее пределами. Для устранения барьеров и организации безопасной совместной работы Microsoft расширяет возможности Teams Connect.

В частности появится возможность поделиться каналом с отдельными людьми и командами разных предприятий, планировать встречи, совместно работать в реальном времени в приложениях, общаться в чате Teams с членами команды за пределами организации с помощью личной учетной записи.

Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

Множество новых возможностей для проведения вебинаров и трансляций упростят организацию и проведение профессиональных мероприятий с высокой вовлеченностью аудитории для внутренних и внешних пользователей. Виртуальная переговорная (green room) позволит организаторам и докладчикам общаться, контролировать чат, отвечать на вопросы, управлять настройками участников и делиться контентом до начала мероприятия. Организаторы и докладчики смогут управлять тем, что демонстрируется посетителям, чтобы они видели только общий контент и нужных участников.

Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

Интерфейс Cvent теперь в Teams

Ведущая платформа управления мероприятиями и организацией приемов Cvent теперь интегрирована с Teams. С начала будущего года Cvent можно будет использовать для управления жизненным циклом мероприятия, включая регистрацию и повестку дня, а также для организации виртуальных встреч и мероприятий с помощью Teams.

Приложения для совместной работы создаются и оптимизируются для гибкой гибридной работы в Teams, они объединяют соответствующие процессы, данные и людей для достижения высоких результатов. Новые приложения для совместной работы от партнеров, включая Atlassian, SAP и ServiceNow, позволяют пользователям взаимодействовать с этими приложениями через чат, каналы и собрания. Между тем новые возможности взаимодействия между Dynamics 365 и Teams предоставляют больше данных и средств связи прямо в рабочем процессе.

Кроме того, уже доступен обновленный магазин Teams Store, который упрощает и оптимизирует поиск нужных вам приложений.

Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

Приложения для совместной работы в Teams

Новое комплексное решение для цифрового контакт-центра на базе Microsoft Dynamics 365 Customer Service и Teams объединяет традиционные возможности контакт-центра, унифицированных коммуникаций и обслуживания клиентов в единое интегрированное решение SaaS (ПО как услуга). С его помощью можно будет организовать чат и голосовую связь, получить возможность расширения с использованием других бизнес-приложений.

Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

Новое комплексное решение для цифрового контакт-центра на базе Microsoft Dynamics 365 Customer Service и Teams

Ожидается, что очередным прорывом в Microsoft 365 станет Loop — новое приложение, сочетающее мощный и гибкий холст с портативными компонентами, которые свободно перемещаются и синхронизируются между приложениями, что позволяет командам думать, планировать и творить вместе. Microsoft Loop состоит из трех основных элементов: компоненты, страницы и рабочие области.

Можно создавать собственные компоненты Loop либо использовать готовые, включая следующие:

  • таблица для голосования облегчает командам проведение мозговых штурмов, поиск консенсуса и совместное принятие окончательных решений;

  • трекер состояния поможет собирать информацию от команды, отслеживать прогресс по всем аспектам проекта и всегда поддерживать актуальное представление о проекте с учетом информации ото всей команды.

Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

Страницы Loop — гибкие холсты, на которых можно организовать свои компоненты, добавляя ссылки, файлы, данные и другие полезные элементы в удобном виде, в зависимости от конкретного проекта.

Рабочие области Loop — общие пространства, которые позволяют видеть и группировать все, что важно для проекта. С их помощью легко следить за общей работой, реагировать на идеи коллег и отслеживать прогресс в достижении общих целей. Поддержка компонентов Microsoft Loop в приложениях Microsoft 365, таких как Outlook, Teams и OneNote, начнет появляться уже в конце этого года.

Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

Опыт сотрудников больше не определяется физическим местоположением. Поэтому требуются новые способы поддерживать вовлеченность и информированность работников. Для этого предназначен Microsoft Viva, который можно купить в виде пакета, включающего модули Insights, Learning и Topics. В будущем году пакет Viva получит также новый модуль управления целями благодаря недавнему приобретению Ally.io.

Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

Viva Insights будет предлагать новые эффективные инструменты для собраний и аналитические средства для менеджеров, чтобы помочь сотрудникам выработать новые привычки и нормы, которые улучшат связь, продуктивность и благополучие.

Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

Наконец стали общедоступными некоторые из анонсированных ранее партнерских интеграций, в том числе SAP SuccessFactors, Qualtrics, ServiceNow, Cornerstone OnDemand и UKG. Узнайте больше обо всех наших анонсах Microsoft Viva.

Исследования показали, что работники более 60% малых предприятий не чувствуют себя подготовленными для борьбы с киберугрозами. Microsoft Defender for Business — новое решение для обеспечения безопасности конечных точек, которое помогает организациям со штатом до 300 сотрудников защищаться от кибератак. Оно будет доступно как отдельное решение, а также в составе Microsoft 365 Business Premium. Подробнее о Microsoft Defender for Business.

Каждое из этих нововведений создано и работает на основе возможностей ОС для гибридной работы Windows. Выход ее одиннадцатой версии означает простое развертывание без вмешательства пользователя и возможность настраивать устройства и инструменты в соответствии с уникальными потребностями отдельных команд и сотрудников.

Чтобы организациям, применяющим Intune, было проще пользоваться преимуществами службы развертывания Windows Update for Business, элементы управления для планирования и развертывания обновлений функций Windows теперь интегрированы непосредственно в Intune. Узнайте больше в нашем блоге.

Уже общедоступна облачная служба Microsoft Test Base для Microsoft 365, которая позволяет независимым поставщикам ПО, корпоративным партнерам и организациям тестировать свои бизнес-приложения на соответствие клиентским и серверным версиям Windows. Подробнее о Test Base для Microsoft 365.

Universal Print (универсальная печать) — облачная служба, которая позволяет пользователям безопасно печатать на любом принтере в организации без необходимости использования серверов печати. Подробнее о Universal Print.

Тем клиентам, которым нужна облачная служба для виртуализации настольных компьютеров и приложений, но при этом также необходима поддержка некоторых приложений и данных в локальной среде, предлагается предварительная версия виртуального рабочего стола Azure для Azure Stack HCI. Подробнее об Azure Virtual Desktop.

Про AI-рішення Microsoft та AWS мовою бізнесу від практиків Сrayon — 8 і 9 грудня

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  