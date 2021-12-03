Перспективы гибридной работы. Взгляд Microsoft

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В рамках конференции Ignite для разработчиков и ИТ-специалистов корпорация Microsoft представила новые возможности существующих решений и анонсировала перспективные приложения, которые позволят сделать рабочий процесс в современных условиях более комфортным и продуктивным.

Спустя два года после начала пандемии коронавируса Covid19 уже, наверное, всем очевидно, что гибридная работа никуда не исчезнет. Модели взаимодействия, на которые люди полагались десятилетиями, претерпевают существенные изменения, а виртуальное и асинхронное общение становятся привычной частью рабочего процесса. Чтобы преуспеть в этом новом мире, каждой организации нужна цифровая инфраструктура для безопасного общения и эффективной совместной работы, которая обеспечит гибкость и укрепит связи между отдельными людьми и командами, органично объединит в рабочем процессе данные, автоматизацию и искусственный интеллект. Она должна охватывать все категории работников, а также клиентов и партнеров.

Со своей стороны Microsoft предлагает строить эту цифровую инфраструктуру на основе постоянно эволюционирующей экосистемы приложений и сервисов, в центре которой находится платформа для командной работы Teams.

К примеру, в рамках Ignite 2021 анонсировано решение для совместной работы и встреч в смешанной реальности Mesh for Teams, созданное на основе платформы метавселенной Microsoft Mesh и интегрированное с Microsoft Teams. Оно позволит работать в общей виртуальной среде с эффектом присутствия, при этом сохраняя возможность общаться в чате, обмениваться документами и подключать другие необходимые инструменты Teams.

В Mesh for Teams пользователи смогут создать собственный цифровой аватар и использовать его во время собраний в виртуальной среде. При этом ИИ позволит имитировать движения и жесты для создания ощущения физического присутствия в разговоре, даже если камера выключена. Другие участники на собственное усмотрение также смогут быть представлены аватарами, присутствовать на видео, использовать статичную картинку либо просто поле с именем.

Помимо организации виртуальных встреч с аватарами, компании также смогут создавать собственные иммерсивные пространства, напоминающие физические помещения, такие как конференц-залы, дизайн-центры или комнаты отдыха для общения, чтобы укрепить дух товарищества, стимулировать творческий потенциал и способствовать формированию связей между участниками. В результате решение позволит людям даже из разных точек мира находиться в одной среде и взаимодействовать друг с другом.

Подробнее о Mesh для Microsoft Teams.

Совместно с одним из ведущих производителей аппаратного обеспечения ведется работа над расширением возможностей Teams на устройствах, которые помогут людям оставаться на связи и полноценно участвовать в гибридных собраниях независимо от того, откуда они выходят на связь.

После сертификации Yealink desk Vision AIO24 с новым 24-дюймовым дисплеем можно будет использовать как отдельное устройство для совместной работы в Teams или подключать к ПК в качестве второго экрана.

Logitech Tap Scheduler присоединяется к семейству панелей Teams, ожидающих сертификации, и позволяет с одного взгляда получать информацию о доступности конференц-залов, местоположении и других характеристиках собрания.

Direct Guest Join (прямое подключение гостей) позволяет пользователям присоединиться к собранию, организованному с помощью сторонних средств, получив базовые элементы управления, из своих комнат Teams. И наоборот, люди могут присоединяться к собраниям Teams из комнат сторонних производителей. Сегодня эта возможность доступна для Zoom и Cisco. В следующем году должна появиться поддержка Bluejeans и GoToMeeting.

Работа требует общения и сотрудничества с людьми как внутри организации, так и за ее пределами. Для устранения барьеров и организации безопасной совместной работы Microsoft расширяет возможности Teams Connect.

В частности появится возможность поделиться каналом с отдельными людьми и командами разных предприятий, планировать встречи, совместно работать в реальном времени в приложениях, общаться в чате Teams с членами команды за пределами организации с помощью личной учетной записи.

Множество новых возможностей для проведения вебинаров и трансляций упростят организацию и проведение профессиональных мероприятий с высокой вовлеченностью аудитории для внутренних и внешних пользователей. Виртуальная переговорная (green room) позволит организаторам и докладчикам общаться, контролировать чат, отвечать на вопросы, управлять настройками участников и делиться контентом до начала мероприятия. Организаторы и докладчики смогут управлять тем, что демонстрируется посетителям, чтобы они видели только общий контент и нужных участников.

Интерфейс Cvent теперь в Teams

Ведущая платформа управления мероприятиями и организацией приемов Cvent теперь интегрирована с Teams. С начала будущего года Cvent можно будет использовать для управления жизненным циклом мероприятия, включая регистрацию и повестку дня, а также для организации виртуальных встреч и мероприятий с помощью Teams.

Приложения для совместной работы создаются и оптимизируются для гибкой гибридной работы в Teams, они объединяют соответствующие процессы, данные и людей для достижения высоких результатов. Новые приложения для совместной работы от партнеров, включая Atlassian, SAP и ServiceNow, позволяют пользователям взаимодействовать с этими приложениями через чат, каналы и собрания. Между тем новые возможности взаимодействия между Dynamics 365 и Teams предоставляют больше данных и средств связи прямо в рабочем процессе.

Кроме того, уже доступен обновленный магазин Teams Store, который упрощает и оптимизирует поиск нужных вам приложений.

Приложения для совместной работы в Teams

Новое комплексное решение для цифрового контакт-центра на базе Microsoft Dynamics 365 Customer Service и Teams объединяет традиционные возможности контакт-центра, унифицированных коммуникаций и обслуживания клиентов в единое интегрированное решение SaaS (ПО как услуга). С его помощью можно будет организовать чат и голосовую связь, получить возможность расширения с использованием других бизнес-приложений.

Новое комплексное решение для цифрового контакт-центра на базе Microsoft Dynamics 365 Customer Service и Teams

Ожидается, что очередным прорывом в Microsoft 365 станет Loop — новое приложение, сочетающее мощный и гибкий холст с портативными компонентами, которые свободно перемещаются и синхронизируются между приложениями, что позволяет командам думать, планировать и творить вместе. Microsoft Loop состоит из трех основных элементов: компоненты, страницы и рабочие области.

Можно создавать собственные компоненты Loop либо использовать готовые, включая следующие:

таблица для голосования облегчает командам проведение мозговых штурмов, поиск консенсуса и совместное принятие окончательных решений;

трекер состояния поможет собирать информацию от команды, отслеживать прогресс по всем аспектам проекта и всегда поддерживать актуальное представление о проекте с учетом информации ото всей команды.

Страницы Loop — гибкие холсты, на которых можно организовать свои компоненты, добавляя ссылки, файлы, данные и другие полезные элементы в удобном виде, в зависимости от конкретного проекта.

Рабочие области Loop — общие пространства, которые позволяют видеть и группировать все, что важно для проекта. С их помощью легко следить за общей работой, реагировать на идеи коллег и отслеживать прогресс в достижении общих целей. Поддержка компонентов Microsoft Loop в приложениях Microsoft 365, таких как Outlook, Teams и OneNote, начнет появляться уже в конце этого года.

Опыт сотрудников больше не определяется физическим местоположением. Поэтому требуются новые способы поддерживать вовлеченность и информированность работников. Для этого предназначен Microsoft Viva, который можно купить в виде пакета, включающего модули Insights, Learning и Topics. В будущем году пакет Viva получит также новый модуль управления целями благодаря недавнему приобретению Ally.io.

Viva Insights будет предлагать новые эффективные инструменты для собраний и аналитические средства для менеджеров, чтобы помочь сотрудникам выработать новые привычки и нормы, которые улучшат связь, продуктивность и благополучие.

Наконец стали общедоступными некоторые из анонсированных ранее партнерских интеграций, в том числе SAP SuccessFactors, Qualtrics, ServiceNow, Cornerstone OnDemand и UKG. Узнайте больше обо всех наших анонсах Microsoft Viva.

Исследования показали, что работники более 60% малых предприятий не чувствуют себя подготовленными для борьбы с киберугрозами. Microsoft Defender for Business — новое решение для обеспечения безопасности конечных точек, которое помогает организациям со штатом до 300 сотрудников защищаться от кибератак. Оно будет доступно как отдельное решение, а также в составе Microsoft 365 Business Premium. Подробнее о Microsoft Defender for Business.

Каждое из этих нововведений создано и работает на основе возможностей ОС для гибридной работы Windows. Выход ее одиннадцатой версии означает простое развертывание без вмешательства пользователя и возможность настраивать устройства и инструменты в соответствии с уникальными потребностями отдельных команд и сотрудников.

Чтобы организациям, применяющим Intune, было проще пользоваться преимуществами службы развертывания Windows Update for Business, элементы управления для планирования и развертывания обновлений функций Windows теперь интегрированы непосредственно в Intune. Узнайте больше в нашем блоге.

Уже общедоступна облачная служба Microsoft Test Base для Microsoft 365, которая позволяет независимым поставщикам ПО, корпоративным партнерам и организациям тестировать свои бизнес-приложения на соответствие клиентским и серверным версиям Windows. Подробнее о Test Base для Microsoft 365.

Universal Print (универсальная печать) — облачная служба, которая позволяет пользователям безопасно печатать на любом принтере в организации без необходимости использования серверов печати. Подробнее о Universal Print.

Тем клиентам, которым нужна облачная служба для виртуализации настольных компьютеров и приложений, но при этом также необходима поддержка некоторых приложений и данных в локальной среде, предлагается предварительная версия виртуального рабочего стола Azure для Azure Stack HCI. Подробнее об Azure Virtual Desktop.

Про AI-рішення Microsoft та AWS мовою бізнесу від практиків Сrayon — 8 і 9 грудня