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Перший розвідкомплекс «ШАРК» вже у війську

24 марта 2023 г., 8:25

Перший розвідкомплекс «ШАРК» вже у війську

За даними фонду «Повернись живим», перший розвідкомплекс «ШАРК» вже виконує завдання у ЗСУ: шукає на передовій цілі й готується коригувати по них вогонь артилерії.

Нагадаємо, у рамках проєкту «ОКО ЗА ОКО» фондом акумульовано з мережею АЗК ОККО 325 000 000 гривень на 25 розвідкомплексів «ШАРК», які складаються загалом з:
- 75 БпЛА від Ukrspecsystems (50 основних БпЛА і ще 25 для оперативної заміни втрачених);
- 25 Torsus від Pulsar Expo, спеціально обладнані пунктами управління;
- 25 пускових установок.
Зараз на проєкт зібрано вже понад 285 000 000 грн.

Щоб долучитися до цієї ініціативи можна заправлятись PULLS 95 або PULLS Diesel у мережі АЗК ОККО. З кожного літра цих видів пального 1 грн автоматично буде передаватися на «ШАРК». А для додаткових донатів також можна використовувати спеціальний рахунок ініціативи.

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