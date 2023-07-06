Перші враження від Threads, аналога Twitter

6 июля 2023 г., 18:15

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Отже, вночі запустили Threads – новий сервіс від Instagram, орієнтований переважно на текстові повідомлення. Щоправда, у моїй стрічці при цьому чомусь купа фотографій і періодично з'являються фотографи, які обурено запитують: «Чому тут формат 2:3 є, а в Інстаграмі ні?».

Відсутність перешкод та наявність великої бази показали чудовий результат – за перші сім годин у новому сервісі зареєструвалося понад 10 млн осіб. Причому особливо видимих ефектів навантаження не помітно (у мене в парі місць показує помилку «Контент недоступний», але це якісь дивні місця, наприклад, контент облікового запису @zuck).

Як продукт мережа виглядає цікаво – там взагалі немає стрічки передплат, є лише алгоритмічна стрічка, яка, ймовірно, якось визначається тими, на кого ви підписані. Але я за пару годин практично не зустрів знайомих облікових записів. Очевидно, обмеження ніде не вказуються. Розмір повідомлення – не більше 500 символів і цього має бути більш ніж достатньо.

При запуску дуже явно вказується, що в майбутньому Threads підтримуватимуть федерацію (Fediverse) та взаємодіятимуть із Mastodon, наприклад. Але поки що цього немає.

І, що незручно, поки що мережа існує лише у смартфонах. Щоправда, кожне посилання всередину мережі має вебперегляд. Але повноцінної (чи хоча б урізаної) десктопної версії поки що не існує. Як і версії для планшетів (клієнт iOS на iPad видає помилку при спробі залогінитися).

А, ще одна прихована особливість – завівши обліковий запис в Threads (прив'язаний до Instagram, хоча можна й окремо), ви зможете його видалити, тільки видаливши обліковий запис і в Instagram. All-in, що називається.

Мене там знайти нескладно, але заслання я дам. https://www.threads.net/@grayodesa

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До речі, європейським користувачам Threads недоступні – на ранок застосунку не було у відповідних магазинах. Meta повідомляє про запуск на більш ніж 100 країн, але не вказує конкретні. При цьому запуск у Євросоюзі з урахуванням чинного вже законодавства про Digital Markets і Digital Services та рішень щодо передачі особистих даних європейських користувачів у США виглядає проблематично.

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