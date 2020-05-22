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Перовскитные солнечные элементы сдали экзамен на стабильность

22 мая 2020 г., 16:35
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Перовскитные солнечные элементы сдали экзамен на стабильность

Перовскиты это очень перспективный класс материалов для солнечной энергетики. По сравнению с кремниевыми солнечными элементами они гораздо легче, дешевле и 500 раз тоньше, но обеспечивают сопоставимую эффективность преобразования солнечной энергии в электричество. Однако незащищенные ячейки перовскита не отличаются долговечностью, и поэтому коммерчески нежизнеспособны.

В статье, опубликованной журналом Science, группа австралийских ученых рассказала о том, как удалось подавить разрушение перовскитных ячеек с помощью простой и недорогой герметической оболочки.

Авторы первыми применили газовую хроматографию-масс-спектрометрию (GC-MS) для идентификации характерных летучих продуктов и путей разложения термически напряженных гибридных перовскитов, обычно используемых в высокоэффективных солнечных батареях. Они обнаружили, что недорогая оболочка из полимерного стекла с герметичным уплотнением эффективно подавляет процесс «дегазации», который приводит к разложению перовскита.

Разработанная австралийскими учёными защищённая ячейка с успехом выдержала жёсткие испытания на соответствие стандарту Международной Эектрохимической Комиссии. В ходе этих тестов проверяется, способны ли модули солнечных элементов противостоять воздействию условий эксплуатации вне помещения. Для этого они подвергаются циклическому нагреву-охлаждению в температурном интервале от 85 до —40 °C при относительной влажности 85 процентов.

Солнечные элементы на основе перовскита выдержали более 1800 часов теста IEC «Влажный нагрев» и 75 циклов теста «Влажная заморозка», впервые превысив требования стандарта IEC61215:2016.

«Мы ожидаем, что эта работа будет способствовать прогрессу в стабилизации перовскитных солнечных элементов, увеличивая перспективы их коммерциализации», — сказала профессор Анита Хо-Бейли (Anita Ho-Baillie) из Нано Института Сиднейского университета, руководившая этой работой.


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