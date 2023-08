Перехід України до відновлюваної енергетики буде прискорено

18 августа 2023 г., 10:25

Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у першому Міністерському засіданні ініціативи Net Zero World, яке пройшло у Сіетлі (США). Засідання відбулося під головуванням міністра енергетики США Дженніфер Гренголм та за участі очільників профільних міністерств Аргентини, Чилі, Єгипту, Індонезії, Нігерії, Сінгапуру і Таїланду.



Герман Галущенко нагадав, що Україна приєдналася до ініціативи Net Zero World у 2021 році – за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення росії.



«До війни енергомікс України був більш ніж на 70% безвуглецевим. Але російські варвари прицільно знищують нашу енергетичну інфраструктуру. Внаслідок бойових дій Україна втратила значні потужності вітрової та сонячної генерації, також досі окупована найбільша атомна електростанція – ЗАЕС», – зазначив Міністр.



Очільник Міненерго підкреслив, що росія масовано атакувала українську енергетику протягом усього попереднього опалювального сезону – з 10 жовтня по 9 березня, і Україна очікує, що наступна зима так само проходитиме в умовах ворожих обстрілів.



«Для того, щоб зміцнити стійкість енергосистеми, ми працюємо над її децентралізацією. І одне з найшвидших рішень у цих умовах – це нарощування потужностей ВДЕ. Ми розробили Енергетичну стратегію України до 2050 року, де розвиток відновлюваної енергетики визначений одним із ключових пріоритетів», - додав він.



Герман Галущенко наголосив, що Міненерго розраховує на експертну допомогу Національних лабораторій США та Net Zero для визначення конкретних інвестиційних можливостей в Україні, проведення техніко-економічних обґрунтувань, спільного розроблення інвестиційних проєктів, налагодження контактів з інвесторами.



«Війна не тільки не зупиняє наше прагнення здійснити «зелений» перехід, а навпаки, пришвидшує цей процес. Україна має всі необхідні передумови і ставить собі за мету стати енергетичним хабом Європи, допомагаючи партнерам остаточно позбутися залежності від російських вуглеводнів і досягнути цілей кліматичної нейтральності», - зазначив очільник Міненерго.



Герман Галущенко наголосив на високому потенціалі розвитку в Україні вітрової і сонячної генерації, водневих технологій та розвитку можливостей транскордонної торгівлі електроенергією за рахунок встановлення інтерконекторів.



«Ми впевнені, що Україна не тільки виграє цю війну, але і збудує нове зелене майбутнє для своєї країни. Ми щасливі бути поряд з вами на цьому шляху», – зазначила своєю чергою Дженніфер Гренголм після виступу Германа Галущенка.



Нагадаємо, ініціатива Net Zero World була започаткована на Конференції Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату 2021 року (COP26) як партнерство для прискорення переходу до стійких та інклюзивних енергетичних систем.

