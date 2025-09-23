PCI-SIG випускає чорнові специфікації для PCIe 8.0

23 сентября 2025 г., 13:35

PCI-SIG оголосила, що її PCI Express 8.0 щойно досяг важливої ​​віхи, досягнувши версії 0.3. Нещодавно оголошений проєкт специфікації підтверджує, що PCIe 8.0 пропонуватиме бітрейт 256 ГТ/с та пропускну здатність до 1,0 ТБ/с у двонапрямному режимі. Перший проєкт завершено, і версія 0.3 доступна компаніям-членам, про що PCI-SIG повідомила у пресрелізі.



Минулого місяця PCI-SIG анонсувала PCIe 8.0, який прийде на зміну PCIe 7.0, подвоївши пропускну здатність зі 128 ГТ/с до 256 ГТ/с, ставши першим стандартом PCIe, який досяг загальної пропускної здатності 1 ТБ/с. Порівняно з PCIe 5.0, що використовується на цей момент, це у вісім разів більше. Як і слід було очікувати, PCIe 8.0 насправді призначений не для масових споживачів, а для інтенсивних робочих навантажень, таких як штучний інтелект, квантові обчислення та інші проривні технології.





Для масового використання PCIe 4.0 та PCIe 5.0 більш ніж достатні, і навіть найшвидші відеокарти не можуть повністю використати потенціал інтерфейсу PCIe 5.0. Очікується, що навіть PCIe 6.0 стане стандартом для масового обладнання лише після 2030 року, оскільки виробники обладнання не дуже зацікавлені в обговоренні новіших специфікацій PCI Express.

Зазначено, PCIe 6.0 незабаром стане мейнстримом для корпоративного ринку, і Silicon Motion вже є однією з перших компаній, яка нещодавно випустила контролер SSD з PCIe 6.0.

