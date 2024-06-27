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Pasqal збирає 1000 замкнених атомів для квантових обчислень

27 июня 2024 г., 16:35

Pasqal збирає 1000 замкнених атомів для квантових обчислень

За повідомленням Pasqal, компанії вдалося захопити понад 1110 окремих атомів рубідії приблизно у 2088 пастках при кріогенній температурі 6К, що продемонструвало можливість великомасштабних квантових обчислень на нейтральних атомах.

В архітектурі квантових обчислень Pasqal ці атоми утримуються та керуються за допомогою електромагнітних полів. Внутрішні енергетичні стани цих атомів є квантовими станами кубітів, якими потім маніпулюють для виконання квантових операцій за квантовими алгоритмами.

Для досягнення цієї настройки Pasqal була продемонстрована по атомна перестановка цільового масиву з 828 атомів за допомогою оптичного пінцета, що рухається, керованого FPGA. "Досягнення рубежу в 1000 атомів ілюструє велику масштабованість квантових процесорів Pasqal", - сказав Лоїк Генрієт (Loic Henriet), спів-генеральний директор Pasqal.

Зазначається, ця віха дозволяє компанії Pasqal продовжувати реалізацію своєї мети з розробки квантових комп'ютерів із більш ніж 1000 кубітами та досягти 10 000 кубітів до 2026 чи 2027 року.

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