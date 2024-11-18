Партнерство з Польщею стане підтримкою стійкості української енергетичної системи

18 ноября 2024 г., 10:25

+11

голос Tweet

Співпраця України та Польщі в енергетиці засвідчує високий рівень солідарності між двома країнами і має важливе стратегічне значення для забезпечення стійкості енергетичної системи України, особливо в умовах війни та постійних атак на енергооб’єкти.

Про це заступник міністра енергетики України Микола Колісник сказав під час виступу на панельній дискусії «Україна – Польща: спільні енергетичні проєкти», що відбулася в межах Міжнародного Форуму Центральної та Східної Європи VIA CARPATIA 2024 у Києві.

«Ми маємо споріднену газову та електричну інфраструктуру, схожі цілі зеленого переходу і розвитку розподіленої генерації. Тому формування спільних проєктів, інтерконекторів, систем зберігання природного газу робить Україну та Польщу партнерами в глобальній конкуренції», – зазначив Микола Колісник.

Він додав, що Уряд і міністерство відкриті до обговорення фактичної реалізації проєктів, зокрема підвищення потужності тих, що вже існують, та імплементації нових ініціатив.

Членкиня Сенату Республіки Польща Габрієла Моравська-Станецька, виступаючи під час панелі, зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення Польща відправила до України десятки тисяч вантажів гуманітарної допомоги, зокрема для потреб енергетичної інфраструктури. За її словами, польська асоціація енергетиків оцінює, що загальний обсяг допомоги склав близько 11 мільйонів злотих.

Микола Колісник зі свого боку подякував за допомогу Польщі і плідну співпрацю у галузі енергетики.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора