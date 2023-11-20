Парламент зареєстрував законопроєкт щодо віртуальних активів

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №10225-1 про обіг віртуальних активів в Україні, розроблений спільно з бізнесом, повідомляє Михайло Федеров, міністр цифрової трансформації.
Закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України.
Що змінює законопроєкт:
- визначає правовий статус віртуальних активів;
- класифікує цифрові активи та послуги у сфері, які адаптуються з європейськими стандартами регулювання криптоактивів (МiСА);
- створить інноваційну зону, у якій упродовж трьох років можна працювати без попередньої авторизації;
- адаптує рекомендації FATF щодо фінмоніторингу ринку криптоактивів.
Також законопроєкт передбачає прості та зрозумілі податкові умови для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів.
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