«Парковый» формирует облако на базе Dell VxRail

Дата-центр «Парковый» объявил о развертывании нового публичного облачного сервиса. Деталями этого проекта поделился технический директор компании Владимир Покатилов.

Напомним, дата-центр «Парковый» был введен в коммерческую эксплуатацию в 2013 году, причем кроме услуг размещения серверного оборудования заказчиков, компания с самого начала своей деятельности также предоставляла публичное облако на базе технологии Microsoft HyperV. На сегодняшний момент стало очевидно, что запросы заказчиков на различные вариации облачных сервисов растут и решениями одного гипервизора уже не обойтись.

Поэтому было принято решение расширить спектр предлагаемых «Парковым» облачных сервисов с использованием платформы VMware ESXi. Ее выбор обусловлен тем, что, по данным исследования аналитиков E&Y, около 70% ИТ-директоров предпочитают работать именно с ней.

Как отметил Владимир Покатилов, изначально было решено использовать самую свежую версию VMware ESXi 7.0.101. На момент проведения тендера в августе 2020 г только Dell Technology предложила сертифицированное под эту версию платформы виртуализации серверное оборудование из линейки гиперконвергентных решений VxRail. Ее выбор связан также с такими возможностями, как гибкое и оперативное масштабирование вычислительных ресурсов и емкости системы хранения. Привлекла и реализованная здесь поддержка функций дедупликации и компрессии.

По признанию Владимира Покатилова, во время предварительного изучения возможностей гиперконвергентной инфраструктуры VxRail возникли опасения в производительности сформированной в ней среды VSAN. Он обратил внимание на тот факт, что в проекте используется активное сетевое оборудование Dell EMC с каналами 100GE. Однако, как показало тестирование уже развернутого решения, достигаемая в нем скорость обмена данными посредством VSAN оказалась выше, чем у специализированных систем хранения с подключением посредством технологии Fiber Channel. Особенно заметно это преимущество в части обеспечиваемой гиперконвергентной платформой латентности при параметрах блоков данных, свойственных работе с БД. Такая функциональность важна для систем, работающих в режиме реального времени, таких как управление производством, дорожным движением или видеонаблюдение.

Внедрение первого этапа проекта выполнялось при поддержке Dell Technology. Благодаря экспертизе специалистов компании удалось выполнить довольно сложную интеграцию сформированного облака в уже имеющуюся сетевую инфраструктуру на базе Cisco.

Принимавший участие в мероприятии Дмитрий Васылев, системный инженер из киевского офиса Dell Technology, коротко познакомил с установленной в «Парковом» гиперконвергентной инфраструктурой VxRail. В настоящее время здесь развернут кластер из 21 узла, из которых 5 выделено для управления. В будущем число узлов под рабочие нагрузки будет увеличено. Стоит иметь в виду, что в VSAN поддерживается до 64 узлов. Сетевая составляющая включает два коммутатора Dell PowerSwitch S5296F-ON, которые позволяют объединить узлы каналами 25GE. По восходящему каналу 100GE эти коммутаторы соединены с Dell PowerSwitch S5232F-ON, а он в свою очередь выходит на сетевую инфраструктуру компании на базе оборудования Cisco.

Примечательно, что указанные коммутаторы могут оснащаться не только фирменной OS10, но, при желании, любым вариантом, включая Cumulus, Pluribus, Pica8, Bigswitch и т. д. Использование же в данном случае OS10 связано с тем, что для нее имеется плагин к vCenter, позволяющий реализовать сквозное управление с собственной консоли VMware. В активном сетевом оборудовании были развернуты Dell SmartFabric services.

Владимир Покатилов подтвердил, что среди конкурентных преимуществ платформы VxRail — возможность управления всеми входящими в состав кластера узлами и активным сетевым оборудованием посредством единой консоли. Это значительно упрощает обслуживание облака, позволяя вовремя отреагировать на любую нештатную ситуацию.

Кроме того, система поддерживает горизонтальное масштабирование в широких пределах. В ней также имеется возможность выделения ресурсов для создания частного облака, которое будет управляться с той же единой консоли. А значит отпадает необходимость в дополнительных специалистах, что снижает операционные расходы.

В первый этап проекта также вошла система резервного копирования Data Domain 6900. Среди ее преимуществ — совместимость со всем имеющимся ПО, включая Veeam. Это решение позволяет сжимать и дедуплицировать данные. Первый опыт эксплуатации показал способность сжимать информацию с соотношением 1:15.

Старт второго этапа проекта запланирован на сентябрь. Примечательно, что если первоначально в нем планировалось использовать относительно менее быстрые накопители, то теперь предполагается их сменить на более производительные. «Спрос на медленные диски уходит. В требованиях тендеров они перестали фигурировать еще в конце 2020 года», — отметил Владимир Покатилов.

Дополнительно, облако на базе гиперконвергентной инфраструктуры VxRail прошло сертификацию компании SAP, получив сразу 2 сертификата — SAP Certified in SAP HANA Operations и SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations — и теперь может использоваться в качестве хостинга баз данных и приложений SAP HANA и SAP.

По словам технического директора дата-центра «Парковый», компания рассчитывает, что срок окупаемости всего проекта составит три года. В первую очередь, он нацелен на крупные проекты для корпоративных заказчиков. Но в дальнейшем предусматривается привлечение и среднего бизнеса, для чего будут внедряться средства автоматизации для заказа облачных услуг и управления ими.

