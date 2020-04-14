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Panasonic выпустила новую линейку камер для видеонаблюдения

14 апреля 2020 г., 10:35
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Panasonic выпустила новую линейку камер для видеонаблюдения

Компания Panasonic анонсировала выход линейки из 13 моделей профессиональных камер начального уровня (U-серии) для систем видеонаблюдения. В серию вошли шесть уличных камер и семь моделей для установки в помещении.

Среди моделей есть камеры с фиксированным и моторизованным объективом, с разрешением Full HD и 4 Мп. Все камеры оснащены ИК-подсветкой (кроме корпусных моделей) и слотом для установки microSD карты памяти.

Отмечается, камеры U-серии отличаются доступной ценой, простотой монтажа и удобством эксплуатации. Их возможности позволяют эффективно решать большинство задач видеонаблюдения. В то же время, как подчеркивается, камеры соответствуют высоким стандартам качества текущего модельного ряда i-PRO Extreme.

Камеры поддерживают кодек H.265 и функцию интеллектуального кодирования Smart Coding, которая существенно снижает битрейт, а, соответственно, уменьшается нагрузка на сеть и увеличивается продолжительность записи. Кроме этого, все камеры имеют фирменную функцию автоматической настройки изображения в зависимости от типа сцены Intelligent Auto (iA), а также функцию Super Dynamic, которая расширяет динамический диапазон не только в дневное, но и в темное время суток, когда освещение разнотипное и непостоянное.

Как и другие камеры Panasonic, выпущенные после октября 2014 года, модели U-серии комплектуются лицензией для подключения к ПО записи и управления системой видеонаблюдения Video Insight. Используя камеры Panasonic и ПО Video Insight, вы не только экономите за счет отсутствия платы за каналы, но и получаете такие преимущества как стабильность, универсальность и отсутствие расходов на поддержку и обновление системы.

На оборудование для систем видеонаблюдения Panasonic действует расширенная 5-летняя гарантия.


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