Panasonic выпустила камеры видеонаблюдения i-Pro Extreme

14 декабря 2020 г., 12:28

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Компания Panasonic объявила о старте продаж на рынках стран СНГ новой линейки видеокамер серии i-PRO Extreme для систем видеонаблюдения с поддержкой технологии искусственного интеллекта.



Как отмечается, серия устройств снабжена высокоточным анализом на основе AI, который повышает эффективность видеонаблюдения и снижает необходимость дополнительной обработки видеозаписей.



Новая серия видеокамер i-ProExtreme представлена шестью моделями — тремя камерами с разрешением 4K (3840×2160) — WV-X2571LN, WV-X2271L, WV-X1571LN и тремя с разрешением 5Мп — WV-X2551LN, WV-X2251L, WV-X1551LN. Все они оснащены процессором видеоаналитики с аппаратной поддержкой AI.



Производитель подчеркивает, что видеоаналитика, доступная в видеокамерах новой серии, открывает новые возможности не только для служб безопасности, но и для бизнеса в целом. Она помогает снизить нагрузку на оператора и автоматизировать процесс обнаружения внештатных ситуаций.



В камерах новой серии улучшена система видеоаналитики текущего модельного ряда, которая позволяет различать автомобили, мотоциклы, велосипеды и людей. Система также фиксирует и отправляет предупреждающие уведомления, если объекты входят в заданную область, пересекают «виртуальные» заграждения или находятся в «зоне интереса» дольше положенного времени. Возможность маскирования лиц и фигур людей позволяет обезличить персональные данные, но при этом отправить в архив максимально полную информацию об объекте наблюдения, позволяющую идентифицировать его в случае чрезвычайной ситуации.



Автоматическая оптимизация качества изображения (функция iA) корректирует автоматически настройки камеры под условия наблюдения. Технология кодирования данных с помощью искусственного интеллекта (SmartCoding) повышает эффективность сжатия видеопотока, что по сравнению с форматом H.265 (без использования данной функции) позволяет сохранять на >50% больше данных.



Качество изображения и работы аналитики в новых камерах WV-X2571LN, WV-X1571LN, WV-X2551LN, WV-X1551LN улучшается еще и за счет водоотталкивающего покрытия объектива — Clear Sight. При попадании на стекло камеры вода растекается в тонкую пленку, не образуя капель и увлекая за собой осевшую пыль.



Также производитель делает акцент на том, что новая серия камер открывает широкие возможности создания совместных решений для видеоанализа с помощью комплекта разработки программного обеспечения — i-PRO CAMERA SDK. Данная платформа позволяет расширить функции камер и снизить технические требования к серверному оборудованию и программным продуктам.



Серия видеокамер с разрешением 5Мп уже доступна на рынке, а камеры с разрешением 4К появятся в феврале 2021 года.

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