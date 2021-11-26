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Panasonic разрабатывает киберзащиту для подключаемых к Интернету автомобилей

26 ноября 2021 г., 15:15
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Panasonic разрабатывает киберзащиту для подключаемых к Интернету автомобилей

Как сообщает Kyodo news, корпорация Panasonic намерена представить систему безопасности, предотвращающую кибератаки и захват управления над подключаемыми автомобилями. Решение приобретает особую актуальность в связи с массовым распространением подключаемых к Интернету и автопилотируемых транспортных средств и их уязвимостью для хакеров.

Отмечается, что новая система будет контролировать программное обеспечение, установленное в автомобилях, подключенных к Интернету, и своевременно обнаруживать нетипичное поведение и попытки взлома. Специальные группы сотрудников на стороне Panasonic и автопроизводителей будут отслеживать работу системы круглосуточно.

В конце октября компания Panasonic продемонстрировала пример кибератаки и ее обнаружение в импровизированном центре мониторинга, созданном в Токио. Как только демо-автомобиль в Осаке подвергся экспериментальной дистанционной атаке, ведущее колесо автомобиля быстро повернулось на 180 градусов, а на пульте наблюдения в Токио раздался предупреждающий звуковой сигнал.

Ожидается, что команды разработчика и производителя будут сотрудничать в сборе информации и обновлении автомобильной системы. По словам Panasonic, установленное программное обеспечение можно обновлять удаленно по мере для предотвращения атаки извне. В компании заявили, что центр наблюдения сможет одинаково эффективно обслуживать автомобили как в Японии, так и за рубежом.

По данным исследовательской компании Fuji Keizai Group, количество подключенных к Интернету автомобилей будет неуклонно расти – с 34% от всех легковых автомобилей, проданных в мире в 2019 году, до 80% в 2035 году.

Правительство Японии также усиливает меры против кибератак. Все новые автомобили с системами управления движением, которые можно обновлять по беспроводной сети, с июля следующего года должны будут проходить проверку Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

По заявлению министерства, критерии оценки включат в себя наличие предустановленной системы управления кибербезопасностью от автопроизводителя, а также возможность обновления соответствующего программного обеспечения.

Представитель Panasonic отметил, что компания будет сотрудничать с ИТ-компаниями и постарается сделать эту систему отраслевым стандартом.

Захист від кібератак у новому віртуальному світі

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