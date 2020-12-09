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Panasonic предложит свой вариант беспилотных роботов для бесконтактной доставки

9 декабря 2020 г., 16:35
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Panasonic предложит свой вариант беспилотных роботов для бесконтактной доставки

Японская корпорация Panasonic начала использовать самодвижущихся беспилотных роботов для доставки различных товаров и предметов первой необходимости. Робот способен перемещаться со скоростью. до 4 км/ ч, и напоминает внешне небольшую защищенную капсулу, внутри которой можно безопасно разместить заказы.

Полигоном для тестирования станет умный город Фуджисава, построенный в 2014 году на территории бывшего завода Panasonic консорциумом из 18 крупнейших японских технологических компаний. Первые «шаги» по дорогам города роботизированный курьер сделал еще в конце ноября, а полноценное тестирование в других городах должно стартовать в феврале 2021 года, когда организаторы получат необходимые разрешения от министерств и служб, регулирующих движение на общественных дорогах.

Автопилотируемый робот связан с центром управления по интернет-каналу. Оператор непрерывно наблюдает за движением робота и окружающей обстановкой. При этом машина старается максимально обходиться без помощи человека, используя сенсоры и другие встроенные системы для предотвращения столкновений и схода с маршрута. В случае, если автоматизация не может справиться с ситуацией, оператор может включить ручное дистанционное управление роботом.

Проект должен доказать возможность и эффективность использования роботов для бесконтактной доставки, получившую в последнее время высокую актуальность. Пандемия нового коронавируса способствовала взрывному росту количества заказов в интернет-магазинах - с начала этого года все больше людей стали делать покупки онлайн, заказывать домой еду и другие товары, однако нехватка рабочей силы в ряде отраслей, включая доставку заказов, оказалась большой проблемой для Японии.

Panasonic также входит в рабочую группу, объединяющую представителей государственного и частного секторов и призванную способствовать проработке законодательной базы для использования беспилотных транспортных средств в службах доставки.

Panasonic предложит свой вариант беспилотных роботов для бесконтактной доставки

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