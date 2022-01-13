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Panasonic начнет производить аккумуляторы для Tesla из переработанных материалов

13 января 2022 г., 13:02
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Panasonic начнет производить аккумуляторы для Tesla из переработанных материалов

Компания Panasonic, основной поставщик батарей для электромобилей Tesla, планирует использовать переработанные материалы, предоставленные стартапом Redwood Materials, для производства новых литий-ионных аккумуляторных ячеек в «замкнутом» производственном цикле.

Как отмечается, уже в этом году компания Redwood Materials, основанная бывшим техническим директором Tesla Джеффри Стробелом и специализирующаяся на вторичной переработке аккумуляторов, начнет поставлять восстановленную медную фольгу для новых литий-ионных элементов на фабрику Gigafactory в Неваде.

Panasonic выпускает на «гигафабрике» около 2 миллиардов аккумуляторных ячеек в год. По словам Алана Свона, президента Panasonic Energy North America, в ближайшие десять лет компания ожидает пятикратного роста, поскольку все больше и больше автомобилей переходят на электрические двигатели.

Использование восстановленной медной фольги станет первым производственным процессом замкнутого цикла, подразумевающего переработку старых батарей, получение полезных материалов и их последующее возвращение на тот же завод.

Поставщик вторсырья – компания Redwood Materials - базируется недалеко от Gigafactory, в Карсон-Сити, штат Невада. Во время работы в Tesla ее основатель Джеффри Стробел сыграл важную роль в разработке двигателей для автопроизводителя, а также помог создать и запустить саму Gigafactory, крупнейший в США завод по производству аккумуляторов. В 2019 году он покинул компанию, чтобы основать стартап по переработке использованных аккумуляторов.

Redwood Materials уже привлекла около 800 млн долл. в расширение своего бизнеса. Поскольку спрос на батареи для электромобилей и дорогостоящие комплектующие, необходимые для их производства, постоянно растет, в сентябре прошлого года компания объявила о планах инвестировать к 2025 году более 1 млрд долл. в строительство крупного завода в США, который будет производить материалы для аккумуляторов.

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