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Panasonic лидирует в сегменте защищенных ноутбуков и планшетов

17 января 2020 г., 15:20
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Panasonic лидирует в сегменте защищенных ноутбуков и планшетов

Как сообщила Panasoniс, согласно данным аналитического агентства VDC Research компания укрепила свои позиции в качестве ведущего европейского производителя защищенных ноутбуков и планшетов. Совокупная доля продаж решений Panasonic TOUGHBOOK составила 48% — больше, чем у ближайших четырех конкурентов суммарно в 2018 году.

В сегменте защищенных ноутбуков Panasonic лидирует с долей продаж в 51%. Как отмечается, выпущенный недавно TOUGHBOOK 55 дает возможность пользователям самостоятельно модифицировать ноутбук для различных задач, например, добавлять и удалять новые функции, включая улучшение качества графики, возможности хранения данных, установку DVD или Blu-Ray, считывателя отпечатков пальцев, RFID или ридера смарт-карт.

Panasonic также сохраняет лидерство в сегменте защищенных планшетов с долей 41%. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны растущего числа поставщиков этих устройств, продажи Panasonic превысили суммарные продажи четырех ближайших конкурентов. Постоянная модернизация устройств и добавление новых интегрированных функций, таких как тепловизионная камера, открывают новые возможности для использования защищенных планшетов в полевых условиях.

Компания продолжает поддерживать экосистему и расширять ассортимент защищенных наладонных устройств под управлением Android. Выпущено новое поколение Panasonic COMPASS для управления предприятием. Последние дополнения к пакету Complete Android Services and Security включают в себя новый проприетарный инструмент быстрой настройки, превосходную опцию безопасности, атакже «OMNIA», новую платформу приложений Toughbook Mobile Enterprise.


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