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Леонид Бараш

Панарктическая оптоволоконная кабельная система свяжет Европу и Азию

16 января 2022 г., 12:05
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Компании Far North Digital-True North Global Networks и Cinia объявили о планах совместного строительства волоконно-оптической кабельной системы, соединяющей Европу и Азию через Арктику. Alcatel Submarine Networks (ASN) возьмет на себя руководство проектированием и установкой проекта.

Far North Digital, североамериканская компания, специализирующаяся на развитии телекоммуникационной инфраструктуры, и финский поставщик сетей, кибербезопасности и программного обеспечения Cinia подписали «Меморандум о взаимопонимании» (MoU) по строительству подводного оптоволоконного кабеля. Совместная сеть будет проходить из Японии через Северо-Западный проход в Европу с площадками на Аляске и в канадской Арктике. Европейские площадки планируются в Норвегии, Финляндии и Ирландии. 

Волоконно-оптическая кабельная система протяженностью 16 500 км проходит через геополитически стабильные и сейсмически безопасные регионы и значительно сокращает оптическое расстояние между Азией и Европой, тем самым сводя к минимуму задержку сигнала.
 

True North Global Networks работает с организациями коренных народов и местными органами власти над созданием филиалов в арктической Канаде, предоставляя местным сетям прямое подключение к глобальному Интернету. 

«Эта кабельная система — это больше, чем способ ускорить и повысить безопасность телекоммуникаций между странами, это мост через цифровую пропасть, предоставляющий северным сообществам лучшие возможности для устойчивого самоопределения посредством экономического развития, расширенных образовательных возможностей и улучшенных доступ к здравоохранению. Кроме того, он будет служить платформой, которая предлагает науке новые и расширенные возможности для проведения исследований в области изменения климата», — говорит Гай Хаузер (Guy Houser), технический директор Far North Digital.

«Спрос на безопасную и быструю международную связь с новыми разнообразными маршрутами растет. Охватывая три крупнейших в мире континента, использующих Интернет, оптоволокно Far North станет настоящим глобальным предприятием», — отметил Ари-Юсси Кнаапила (Ari-Jussi Knaapila), генеральный директор Cinia. 

«Арктическая связь между Японией и Северной Европой уже давно является общей страстью Японии и Китая, поскольку разнообразие международных связей жизненно важно для островной страны. Эта связь является отличной поддержкой для программы развития цифровизации правительства Японии», — говорит Джун Мурай (Jun Murai), профессор Университета Кейо и специальный советник Кабинета министров Японии. 

Срок ввода кабеля в эксплуатацию - к концу 2025 года. Сметная стоимость проекта составляет примерно 1,48 млрд. канадских долларов. Лидер отрасли ASN был выбран в качестве ведущего партнера EPC (проектирование, закупки, строительство) для проекта.

Панарктическая оптоволоконная кабельная система свяжет Европу и Азию

Волоконно-оптическая кабельная система протяженностью 16 500 км проходит через геополитически стабильные и сейсмически безопасные регионы и значительно сокращает оптическое расстояние между Азией и Европой

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

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mv m | 16 января 2022 г., 17:48 | ссылка

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